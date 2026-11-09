El expresidente Gustavo Petro sorprendió al proponerle a Álvaro Uribe una alianza electoral de cara a las elecciones regionales de 2027.

Sigue a PULZO en Discover

A través de su cuenta de X, el mandatario planteó un acuerdo para defender la Constitución y enfrentar lo que calificó como el “narcofascismo” que gobierna a Colombia.

La propuesta recibió una respuesta pública del jefe del Centro Democrático, quien se pronunció durante varias entrevistas en la mañana del 9 de noviembre.

Uribe manifestó su preocupación por el futuro de las instituciones y aseguró que Colombia debe evitar los extremos políticos.

Lee También

Recordó que durante el Gobierno de Petro sostuvo cuatro reuniones con el presidente, en las que expuso las posiciones de su partido, pero insistió en que nunca buscaron puestos ni acuerdos burocráticos.

El expresidente Uribe también dejó claras las diferencias ideológicas entre ambos sectores políticos.

Señaló que mientras el petrismo defiende un mayor protagonismo del Estado y más impuestos, el Centro Democrático apuesta por fortalecer la empresa privada, reducir la carga tributaria y ampliar la participación del sector privado en la economía.

Finalmente, Uribe destacó la importancia de las elecciones de 2027 y aseguró que le preocupa que la campaña termine convertida en una confrontación contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.