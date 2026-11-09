Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un nuevo capítulo de presunta corrupción sacude el municipio de Ataco, en el Tolima, luego de que la Fiscalía General de la Nación señalara a Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura, como una de las posibles responsables de un complejo entramado ilícito para direccionar millonarios contratos. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Fiscalía, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Lugo Camacho por su supuesta implicación en la manipulación de dos contratos de obra y dos de interventoría, cuyo valor total ascendería a 21.550 millones de pesos colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

Las investigaciones, lideradas por el órgano acusador, revelan que los hechos estarían relacionados con un ambicioso proyecto financiado a partir de recursos provenientes de regalías, aquellos fondos aportados para el desarrollo regional por la explotación de recursos naturales. El propósito central de este proyecto era la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio de Ataco, lo que representaba un esfuerzo sustancial para mejorar la calidad de vida de la población rural de la zona.

Según informó la Fiscalía, en la posible red de corrupción no solo estaría implicada la exfuncionaria imputada, sino que también se investiga la participación de otros actores, entre ellos, funcionarios vigentes de la Alcaldía de Ataco, un exalcalde y diversos contratistas. De acuerdo con los detalles entregados por la institución, las maniobras habrían consistido en direccionar los procesos contractuales a favor de personas o empresas previamente determinadas, lo que comprometería la transparencia y legalidad de la gestión pública local.

El caso aún se encuentra en etapa de desarrollo y las autoridades continúan profundizando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han dado a conocer condenas, pero la imputación de cargos a la exsecretaria Lugo Camacho representa un avance relevante en el proceso judicial y un mensaje sobre el control de la corrupción en los recursos públicos. Toda la información aquí presentada se basa íntegramente en los datos oficiales revelados por la Fiscalía General de la Nación y la sección Judicial de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué manera se habrían direccionado los contratos de obra y supervisión en Ataco, Tolima?

Según la Fiscalía General de la Nación, existió una posible red de corrupción en la que los procesos de adjudicación de dos contratos de obra y dos de interventoría, financiados con recursos de regalías, habrían sido manipulados para favorecer a ciertas personas o empresas en el municipio de Ataco, Tolima. Este patrón, de acuerdo con los investigadores, ponía en riesgo la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura.

¿Qué significa interventoría en el contexto de los contratos públicos en Colombia?

Interventoría es la función de supervisión y control sobre la ejecución de una obra, contrato o proyecto público, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos acordados y garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada. En este caso, los contratos de interventoría tenían el propósito de vigilar la construcción de las 1.170 unidades sanitarias financiadas con regalías en Ataco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.