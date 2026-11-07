Por: El Espectador

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En medio de una coyuntura política compleja, el respaldo a Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (conocido como Dapre), se ha convertido en un símbolo de la lucha interna contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades en los cargos públicos. Abelardo de la Espriella, presidente de la República, expresó públicamente su apoyo a Ríos tras conocerse que este recibió amenazas después de presentar importantes denuncias ante la Comisión Segunda del Senado sobre posibles irregularidades contractuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con declaraciones citadas por El Espectador, De la Espriella fue contundente: “Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente”, reafirmando así que ningún acto de intimidación contra servidores públicos quedará impune.

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El mandatario subrayó su compromiso con la protección de Ríos y su familia, así como el respaldo a las medidas estatales para garantizar la seguridad del funcionario. En este contexto, además, manifestó su solidaridad y se sumó a las acciones del Ejecutivo para fortalecer la seguridad del director del Dapre. Según el propio presidente, las denuncias de Carlos Ríos sobre presuntos actos de corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles desarrolladas al interior del Dapre en la administración pasada necesitan ser esclarecidas a fondo y sin contemplaciones. Entre los hechos revelados por Ríos está la denuncia acerca del supuesto uso indebido de 48 mujeres contratadas mediante órdenes de prestación de servicios, una situación que ha puesto bajo la lupa la transparencia de los procesos en esta entidad.



A raíz de estas acusaciones, la Fiscalía General inició una investigación preliminar y prevé citar a declarar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Dapre, junto a Ríos, tal como lo afirmó Miller Soto, vocero de la Presidencia. Asimismo, la Fiscalía tiene previsto llevar a cabo inspecciones detalladas a la entidad para revisar minuciosamente sus procesos de contratación, buscando esclarecer si existieron irregularidades de fondo. Mientras tanto, la situación de seguridad de Ríos se vio agravada por recientes incidentes: de acuerdo con Soto, autoridades encontraron a tres personas dentro de la residencia del funcionario, todas con antecedentes penales por homicidio y hurtos agravados. Además, otra persona sospechosa fue vista cerca de la escuela de los hijos de Ríos, lo que elevó aún más las alarmas sobre su riesgo.

Ante estos hechos, el presidente de la República dejó claro que no aceptará amenazas, intimidaciones ni silenciamientos frente a quienes denuncian la corrupción y sostuvo que el Estado respaldará a sus funcionarios en la denuncia de cualquier acto irregular. La investigación avanza bajo la supervisión de la Fiscalía, mientras la seguridad de Ríos y su familia sigue siendo un tema prioritario para el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las denuncias presentadas por Carlos Ríos ante el Senado sobre el Dapre?

De acuerdo con la intervención de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ante la Comisión Segunda del Senado, las denuncias están relacionadas principalmente con supuestas irregularidades contractuales que habrían tenido lugar durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según lo citado por El Espectador, una de las denuncias más relevantes apunta a que 48 mujeres habrían sido vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios con fines presuntamente irregulares, lo que llevó a que se iniciara una investigación preliminar de la Fiscalía.

¿Por qué la seguridad de Carlos Ríos y su familia está en riesgo tras sus denuncias?

Según el vocero presidencial Miller Soto, la seguridad de Carlos Ríos y su familia se volvió motivo de preocupación luego de que fueran detectadas personas con antecedentes por homicidio y hurtos dentro de la casa del director del Dapre, así como la presencia de un sospechoso en los alrededores del colegio de sus hijos. Estos hechos se presentaron después de que Ríos hiciera públicas sus denuncias sobre corrupción, lo cual generó la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella, quien enfatizó en el compromiso estatal frente a la protección de los funcionarios públicos que denuncian irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.