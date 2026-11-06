Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La salida de Manuel Villanueva Luis como abogado de Angie Lizeth Rodríguez, quien hasta hace poco fuera directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), sorprendió a la opinión pública este viernes 6 de noviembre. De acuerdo con un comunicado del propio jurista, la renuncia a la defensa de Rodríguez obedece exclusivamente a motivos personales. Villanueva Luis enfatizó que notificó primero a Rodríguez y luego oficializó el anuncio ante los jueces y los delegados de la Fiscalía General de la Nación que están a cargo del proceso, según quedó consignado en el comunicado citado por medios nacionales.

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Este desarrollo ocurre en medio de una controversia pública: Rodríguez ha brindado declaraciones en las que denuncia presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Sus afirmaciones han generado expectativa nacional, tanto por el alcance de lo que podrían implicar como por las consecuencias que ha traído para su vida personal. Tal como relatan los informes difundidos, Rodríguez solicitó a la Fiscalía que se reservaran las fechas en las que prestará declaración, en razón de las amenazas que asegura haber recibido luego de hacer públicas sus denuncias y por los riesgos que identifica para su seguridad personal.

En respuesta, la Fiscalía accedió a mantener en reserva tanto las diligencias programadas como las fechas relacionadas con el testimonio de Rodríguez, según lo citado en el texto facilitado. Mientras tanto, la defensa manifestó públicamente el respeto al secreto profesional y aseguró que no entregará detalles adicionales sobre los motivos puntuales de la renuncia. Por ahora, no se sabe cómo será conformada la nueva representación judicial de Rodríguez, ni el rumbo que tomarán las diligencias relacionadas con sus denuncias, pero la partida de su abogado marca un nuevo capítulo en la trama institucional alrededor del caso.

En este contexto, la situación de la exdirectora del DAPRE se mantiene en el centro de atención, a la espera de que se conozcan más detalles sobre su defensa y los próximos pasos legales tras la abrupta renuncia de su abogado. En juego está el desarrollo mismo de una investigación de alto perfil que permanece, por el momento, bajo estricta reserva procesal.

¿Por qué renunció el abogado de Angie Rodríguez a su defensa en el caso DAPRE?

De acuerdo con el comunicado emitido por Manuel Villanueva Luis, la decisión de abandonar la defensa de Angie Lizeth Rodríguez fue tomada únicamente por motivos personales. El abogado remarcó que notificó a su clienta y a las autoridades competentes, y prefirió no entregar detalles adicionales, acogiéndose al secreto profesional.

¿Por qué la Fiscalía decidió mantener en reserva las diligencias de Angie Rodríguez?

Según lo citado en los reportes, la Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de Rodríguez de mantener bajo estricta reserva las diligencias, incluidas las fechas de sus declaraciones, atendiendo a los riesgos que ella argumentó para su seguridad y las amenazas que afirmó haber recibido tras denunciar presuntos casos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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