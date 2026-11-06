La Fiscalía General de la Nación citó formalmente a Deicy Jiménez para que rinda declaración jurada sobre presuntas irregularidades contractuales en entidades públicas.

Sigue a PULZO en Discover

La comparecencia quedó agendada para el próximo martes 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el marco de la noticia criminal abierta.

El despacho indaga supuestas anomalías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y otras dependencias estatales.

Este nuevo requerimiento procesal surge porque la denunciante faltó al llamado que el ente investigador le formuló para este martes 3 de noviembre.

Lee También

Los fiscales escucharán directamente su testimonio sobre cargos y contratos que, según expuso la testigo, habrían derivado de favores íntimos ofrecidos a funcionarios.

Esta citación representa un trámite formal independiente de la diligencia técnica que Jiménez atendió hace pocos días en la sede principal del búnker.

En aquella ocasión, la ciudadana permaneció en las instalaciones hasta después de la medianoche facilitando la extracción forense de su teléfono móvil particular.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia instruyó esa recolección pericial para asegurar posibles evidencias digitales de valor probatorio.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron un clonado espejo integral de los datos almacenados en el teléfono para analizarlos pericialmente.

La diligencia técnica transcurrió con la presencia constante de su abogada, Dina Luz Malo, junto a un delegado enviado por el alto tribunal.

Esa inspección electrónica buscó únicamente copiar la memoria del terminal, de modo que la Fiscalía no tomó entrevistas durante esa extensa jornada pericial.

Los analistas examinarán minuciosamente el dispositivo móvil con el fin de catalogar documentos, registros y elementos útiles para esclarecer el asunto denunciado.

Según sostuvo la declarante, el aparato contiene videos, chats y grabaciones que respaldarían sus denuncias sobre contratos y cargos asignados luego de favores íntimos.

El cronograma del ente acusador contempla otras diligencias de alto perfil dentro del mismo proceso penal que avanza en los despachos judiciales.

La toma de declaración del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quedó programada formalmente para los días 18 y 19 de noviembre próximos.

Asimismo, los funcionarios pactaron la ampliación testimonial de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, manteniendo sus fechas bajo estricta reserva por motivos de seguridad.

De hecho, El Tiempo reveló que se solicitará la citación de Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y más funcionarios del Gobierno Petro por la aparición de la hoja de vida de Jiménez en sus respectivas entidades.

¿En qué entidades tuvo contratos Deicy Jiménez?

Los registros contractuales vinculados a Deicy Jiménez cobraron relevancia pública nacional luego de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Las pesquisas documentales de las autoridades judiciales rastrean la vinculación laboral de la ciudadana en diversos organismos del Estado mediante contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos.

Uno de los primeros registros contractuales de Jiménez corresponde a sus funciones de apoyo administrativo y asistencial desempeñadas al interior del Congreso de la República en el Senado.

Posteriormente, la contratista obtuvo órdenes de prestación de servicios dentro de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita directamente al Ministerio de Defensa Nacional.

En dicha dependencia estatal cumplió labores de apoyo a la gestión documental y seguimiento de procesos administrativos internos contemplados en las minutas contractuales suscritas.

Asimismo, la investigación procesal identificó contrataciones asignadas en el Ministerio del Interior, donde desarrolló actividades logísticas y asistenciales para diferentes dependencias del despacho central gubernamental.

Por otra parte, los reportes oficiales dan cuenta de contratos de apoyo suscritos con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

En esa entidad de la Presidencia prestó servicios de soporte institucional en tareas operativas, hecho que desató solicitudes de auditoría especial por parte de órganos de control.

Otras dependencias del sector público nacional y distrital analizan archivos históricos para verificar la existencia de órdenes de compra o convenios adicionales registrados con su nombre.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación contrastan las fechas de ejecución de cada contrato con las declaraciones y el material digital extraído de sus teléfonos.

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública almacena los soportes, cuentas de cobro, informes de actividades y pagos mensuales desembolsados a la mencionada ciudadana en los últimos periodos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.