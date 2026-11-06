Por: El Espectador

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El presidente del Icetex, Richard Caicedo Rico, apareció en un video difundido por la Presidencia de la República para exponer una serie de hallazgos que, según su análisis, comprometen recursos públicos dentro de la entidad. De acuerdo con Caicedo Rico, estas situaciones involucran recursos ejecutados durante la administración de Gustavo Petro y son de tal gravedad que ameritan ser investigadas por los organismos de control competentes.

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Las indagaciones comenzaron por una instrucción que Caicedo Rico emitió a su equipo el 18 de agosto. Les pidió revisar minuciosamente cada contrato suscrito en los últimos cuatro años con el fin de esclarecer el destino de los recursos. De esta labor surgieron varios aspectos que él califica como inquietantes. Entre los principales, destacó que Icetex sufrió recortes que suman cerca de COP 1,75 billones, lo que provocó que la cifra de créditos aprobados bajara de 70.000 en 2024 a solo 10.621 en 2025.

Además de la reducción en la asignación de créditos, Caicedo Rico señaló que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa, una decisión que según sus cifras afectará aproximadamente a 200.000 jóvenes colombianos. Junto a estos recortes, el presidente del Icetex expuso otros hallazgos relacionados con la gestión de proyectos que, a su juicio, no eran viables financieramente. Uno de ellos correspondía a una iniciativa de cuenta de ahorro educativo voluntario, cuyo propósito era permitir a las familias ahorrar para la educación de sus hijos. Sin embargo, después de revisar el proceso de contratación, advirtió que hubo presunta omisión de los principios básicos de planeación y factibilidad financiera.

El análisis contractual reveló que la administración anterior contrató un estudio por COP 534 millones para evaluar la viabilidad del proyecto. Dicho estudio, recibido en septiembre de 2025, concluyó que "el programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible. No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad". Pese a lo anterior, se comprometieron recursos por cerca de COP 83.770 millones en contratos relacionados con este programa, incluyendo estructuración jurídica y desarrollo tecnológico. El contrato de tecnología, diseñado para cinco años, ya ha recibido entregas equivalentes a más del 50 % de su valor, es decir, unos COP 48.700 millones, para una plataforma que, según Caicedo Rico, no puede operar en el mercado por falta de viabilidad y reglamento aprobado.

El presidente del Icetex también alertó sobre un crecimiento del 80 % en el número de contratistas de la entidad entre 2022 y 2026, con un gasto superior a COP 70.000 millones en el último año, lo que representa un incremento de más del 140 % en contratos. Caicedo Rico aseguró que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para las investigaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el subsidio a la tasa en los créditos del Icetex?

El subsidio a la tasa en los créditos del Icetex consiste en un apoyo económico otorgado por la entidad para bajar el costo de los intereses de los préstamos educativos que ofrece a los estudiantes. En la denuncia de Richard Caicedo Rico, la eliminación de estos recursos en 2026 significaría que cerca de 200.000 jóvenes perderían ese beneficio, lo que podría dificultar su acceso y permanencia en la educación superior, según la información presentada en el video oficial.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos sobre contratos y recursos en el Icetex?

Según Richard Caicedo Rico, entre los hallazgos principales están los recortes presupuestales cercanos a COP 1,75 billones, la drástica reducción en créditos aprobados, la eliminación del subsidio a la tasa para jóvenes, y el compromiso de más de COP 83.770 millones en proyectos no viables, como una cuenta de ahorro educativo voluntario. Además, reportó un incremento notable en el número de contratistas y gastos administrativos, datos que serán enviados a organismos de control para investigación.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.