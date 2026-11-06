Una conversación de WhatsApp entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez, quien para diciembre de 2025 se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue revelada por Noticias Caracol y volvió a poner bajo la lupa los señalamientos de Deicy Jiménez contra el expresidente. En el intercambio aparece un mensaje en el que el entonces mandatario habría solicitado mantener a la mujer vinculada mediante un contrato estatal.

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Según el material presentado por el noticiero, la funcionaria le contó al entonces presidente sobre las distinciones que había recibido. “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una decoración por mi trabajo. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”, le escribió.

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11 minutos después, sin recibir todavía una respuesta de su jefe, Rodríguez le envía un nuevo mensaje. “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.

Petro tardó dos horas en responderle, pero no hizo caso a lo que le dijo, sino que le envió a Rodríguez un archivo PDF identificado como ‘Deicy Jiménez’ y acompañó el documento con una instrucción directa: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior”. El mensaje aparece fechado en diciembre de 2025 y fue enviado desde una conversación identificada con el nombre del entonces presidente.

La comunicación también muestra la respuesta de Rodríguez, quien contestó: “Perfecto señor Presidente”. La revelación cobra relevancia por las denuncias que ha hecho Jiménez, quien aseguró que recibió contratos a cambio de encuentros personales. Sus señalamientos apuntan a presuntas prácticas dentro del entorno del entonces jefe de Estado y han motivado actuaciones de las autoridades para revisar los hechos y las pruebas que ha entregado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.