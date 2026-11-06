El periodista y analista Felipe Zuleta reveló en Blu Radio los detalles de su más reciente libro, “Las mujeres de Petro”, sustentado en entrevistas con exparejas y colaboradoras cercanas al expresidente Gustavo Petro. En su intervención radial, el comunicador expuso la existencia de una estructura destinada a gestionar la vida personal del exmandatario y a recopilar información estratégica dentro de distintas dependencias públicas.

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“Había 4 proxenetas que eran las encargadas de conseguirle a Petro a las mujeres de las que ha hablado Deicy Jiménez y Angie Rodríguez. Yo tengo los 4 nombres, pero además la estrategia era tenerlas a todas en diferentes lugares para que mantuvieran informado de lo que pasaba en esos lugares al presidente. 3 de ellas con cargo en el Gobierno y una sin cargo, 4 mujeres adultas, no niñas, inclusive una que tiene una relación de 50 años con el propio presidente Petro”, afirmó Zuleta durante la entrevista.

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el círculo del exjefe de Estado, el autor precisó los testimonios recogidos en su investigación: “Ninguna me habló de cocaína, me hablaron de tussi, basuco y unos parches. ¿Cómo la conseguían? Bueno Deicy Jiménez dijo que la pusieron a traer droga, pero yo no tengo esa versión de cómo la conseguían. Durante 2 años fueron Laura Sarabia y ya después fue Juliana Guerrero, pero no eran las proxenetas, era una de las mujeres de Petro”.

Finalmente, el analista detalló cómo los enfrentamientos en la Casa de Nariño derivaban en la reubicación de personal en carteras clave del Estado. “Las 4 proxenetas trabajaban en diferentes sitios del Gobierno, pero lo que hacían en muchos casos por ejemplo, cuando Verónica Alcocer sarandea e insulta a Angie Rodríguez, que es lo que dice en una entrevista, cuando le dice mosca muerta, ese día estaba Juliana Guerrero en Casa de Nariño, Verónica la insulta y le dice que no quiere volver a verla, ahí Juliana se va al ministerio del Interior y ahí es donde la contratan en ese ministerio. Petro decía en privado que Benedetti era loco y Juliana era la espía de Petro contra Benedetti porque le contaba todo”, puntualizó.