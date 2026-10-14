El presidente Abelardo De La Espriella se prepara para enfrentar las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores de izquierda y respaldadas por el expresidente Gustavo Petro.

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La jornada representa el primer pulso de la oposición en las calles durante el actual Gobierno, en un escenario marcado por las protestas que protagonizaron las manifestaciones de 2021.

Ante esta convocatoria, el Gobierno expidió el Decreto 1525, una normativa que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y sancionar los actos violentos. Entre sus principales disposiciones, permite la intervención de la Fuerza Pública cuando los manifestantes porten armas y establece restricciones a los bloqueos.

Además, contempla el seguimiento de las movilizaciones mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU), con representantes de los gobiernos nacional y locales.

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Petro, uno de los principales promotores de la jornada, pidió que las marchas sean multitudinarias, pero completamente pacíficas. Sin embargo, el decreto ha generado críticas entre sectores de izquierda, que consideran que podría afectar el derecho a la protesta.

Desde el Gobierno, De La Espriella sostiene que la medida busca distinguir a quienes se manifiestan pacíficamente de quienes cometen actos vandálicos o atentan contra ciudadanos, bienes públicos y miembros de la Fuerza Pública.

El mandatario aseguró que garantizará todas las condiciones para las manifestaciones pacíficas, mientras que los responsables de hechos violentos enfrentarán las sanciones correspondientes.

Felipe Zuleta criticó a Gustavo Petro

El panelista de Blu Radio señaló la ironía de que el expresidente mande a marchar a solo dos meses de haber entregado el cargo.

“Va a marchar por las mismas malas decisiones que él tomó. Eso es una cosa de la poesía política. Petro le echa la culpa de la desgracia del país a López Pumarejo. ¡Hágame el favor!”, sentenció.

Apenas dos meses después de entregar el cargo, Gustavo Petro vuelve a convocar a sus seguidores a las calles y se pone al frente de una jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El exmandatario pidió que las marchas de este 14 de octubre sean multitudinarias, pero pacíficas, en medio de las críticas al decreto que regula las protestas. Con esta convocatoria, Petro busca mantener su presencia en el escenario político nacional desde la oposición.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.