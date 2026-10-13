El expresidente Gustavo Petro anunció que sus hijas y Verónica Alcocer denunciarán a la periodista Vicky Dávila y al propietario de la revista Semana, Gabriel Gilinski, por la difusión de acusaciones contra la madre de sus hijas menores. Además, pidió una rectificación pública por la entrevista que la periodista hizo a Eva Ferrer, exasesora del Gobierno y cercana a la exprimera dama.

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(Vea también: Petro mandó oscuro mensaje a Vicky Dávila tras decisión de De la Espriella sobre exjefe de seguridad de Alcocer)

El pronunciamiento lo hizo Petro este martes 13 de octubre, a través de su cuenta de X, en respuesta a un mensaje de Dávila en el que defendió la publicación de los testimonios de Ferrer y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario, quien cuestionó que en la entrevista se formularan acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas contra Alcocer.

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Petro sostuvo que los señalamientos difundidos carecen de sustento y afirmó que las declaraciones citadas no constituyen pruebas de los delitos mencionados. También solicitó a Dávila que rectifique con el mismo despliegue que, según él, tuvo la publicación de las acusaciones.

Este es el mensaje del presidente:

No señora Victoria, usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre. Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas. La señora Angie no es prueba alguna porque en el año 2023 no trabajaba en el Dapre y creo que en ninguna parte del gobierno. Además ha dicho públicamente que no le consta lo dicho al respecto por Eva. La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación, que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre, luego usted propagó, vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista. Les solicitó como padre de mis hijas y como expresidente de la república de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2026

¿Por qué Petro anunció una denuncia contra Vicky Dávila y el dueño de Semana?

En su mensaje, Petro cuestionó la entrevista en la que Eva Ferrer hizo señalamientos contra Verónica Alcocer relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y tráfico de armas.

El expresidente sostuvo que Ferrer no habría presentado pruebas directas para respaldar esas afirmaciones y criticó que, según su versión, la exasesora se habría basado en información que recibió de otra persona cuyo nombre no reveló.

También se refirió a Angie Rodríguez, quien habló sobre presuntos episodios de violencia y otras irregularidades que involucrarían a la exprimera dama. Petro señaló que Rodríguez no trabajaba en el Dapre en 2023 y cuestionó que su testimonio se presentara como prueba de los hechos denunciados.

“Les solicito como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”, escribió.

¿Qué respondió Vicky Dávila?

La respuesta de Petro se produjo después de que Vicky Dávila defendiera la publicación de las entrevistas con Eva Ferrer y Angie Rodríguez.

En su mensaje, la periodista sostuvo que los testimonios debían ser examinados por las autoridades y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigaran para establecer si las acusaciones eran falsas o verdaderas.

“Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí”, escribió Dávila.

La periodista añadió que las autoridades debían investigar las declaraciones de las dos exfuncionarias, a quienes describió como integrantes del círculo cercano de Petro y Alcocer.

Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí. La Fiscalía, la Corte y la Comisión de Acusación deben investigar y decirles a los colombianos si es falso o real lo que están denunciando estas exfuncionarias, del círculo íntimo de Petro y Verónica. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.