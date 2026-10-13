Por: El Espectador

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El 28 de agosto fue una fecha marcada por la emotividad y el recuerdo, luego de que el gobierno nacional convocara a miles de personas en la Plaza de Bolívar para recordar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el 10 de agosto. El acto central, denominado "Oración por Colombia", comenzó a las 6:00 p.m. y reunió al presidente Abelardo de la Espriella, la primera dama Ana Lucía Pineda y una multitud de ciudadanos que encendieron velas en homenaje a quienes sufrieron a causa del desastre natural. Durante la ceremonia, la primera dama expresó: "Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas (...). Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico. Hoy elevamos nuestra mirada a Dios", según registró El Espectador.

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De acuerdo con la respuesta dada por el Ministerio de Cultura a solicitudes del comentarista político Alejandro Vergel, el gasto para la realización de la velatón ascendió a COP 326 millones. Esta suma se financió a través del Convenio de Asociación No. 0958-2026, suscrito entre la Corporación de Desarrollo Social Élite y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La cartera cultural aclaró que no hubo aportes ni donaciones externas: todos los fondos utilizados provinieron de recursos propios asignados al convenio. Para la realización técnica y artística de la jornada, la Corporación de Desarrollo Social Élite contrató a la empresa 10 Audio S.A.S., tal como lo estipula el contrato No. CA958-107-2026.

Es importante destacar, según los datos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que dicho convenio empezó a ejecutarse el 15 de abril de 2026, bajo la administración de Yannai Kadamani como ministra de Cultura y Gustavo Petro en la presidencia. Denominado "Programación CNA 2026", el convenio tiene un presupuesto total de COP 13.393 millones, con objetivos enfocados en fortalecer proyectos de arte, educación y mediación cultural, y estuvo orientado también a programas como Danza en Expansión 2026, dedicados al fortalecimiento de la danza y las artes vivas. Parte de estos recursos, entonces, fue dirigido a la financiación de la velatón.

El Espectador consultó al Ministerio de Cultura sobre este uso de fondos, pero la entidad se abstuvo de emitir comentarios adicionales sobre el tema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto costó la velatón en homenaje a las víctimas del terremoto y cómo se financió?

La velatón "Oración por Colombia", celebrada en la Plaza de Bolívar, tuvo un costo de COP 326 millones. Según el Ministerio de Cultura, estos recursos provinieron del Convenio de Asociación No. 0958-2026, firmado con la Corporación de Desarrollo Social Élite, y no hubo donaciones externas. Los fondos hacían parte de un presupuesto mayor destinado a la gestión artística y cultural bajo el programa "Programación CNA 2026".

¿Para qué sirve el Convenio de Asociación No. 0958-2026 y qué es "Programación CNA 2026"?

El Convenio de Asociación No. 0958-2026, titulado "Programación CNA 2026" según el SECOP, se utiliza para fortalecer la gestión artística y cultural a través de proyectos de educación, mediación, formación y promoción de las artes, apuntando al posicionamiento del CNA. También apoya programas como Danza en Expansión 2026, enfocados en desarrollar los ecosistemas de las artes vivas, como la danza y el movimiento.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.