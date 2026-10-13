Las revelaciones sobre los presuntos vuelos con dinero ilícito y drogas desde la Casa de Nariño hacia Venezuela sumaron un pronunciamiento de alto calibre político. La excanciller Laura Sarabia calificó este martes de “graves” los señalamientos lanzados por la exasesora presidencial Eva Ferrer contra la ex primera dama Verónica Alcocer, exigiendo que las pruebas sean evaluadas con rigor por los organismos de investigación para establecer responsabilidades penales y disciplinarias.

Sigue a PULZO en Discover

Durante una entrevista concedida a un medio radial, la exfuncionaria subrayó que las acusaciones sobre el presunto transporte de fajos de dólares y cargamentos ilegales en aeronaves oficiales no pueden pasarse por alto. Según explicó, los protocolos de seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) operan bajo estrictos controles de pesaje de equipaje y registro de pasajeros, por lo que instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría a solicitar dichos soportes documentales. “Creo que sería muy oportuno que los órganos de control y la Fiscalía pudieran hacer llegar esas pruebas para determinar qué fue lo que sucedió”, enfatizó, desmarcándose de la defensa corporativa del anterior gobierno y recordando que el deber legal de todo servidor público es denunciar de inmediato cualquier anomalía, en lugar de guardar silencio hasta que concluyan las administraciones.

Sarabia también abordó los cuestionamientos sobre supuestas influencias en la designación de cargos públicos, asegurando que desde su paso por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) nunca recibió peticiones irregulares de Alcocer para la contratación estatal. Si bien reconoció que la exprimera dama podía tener vínculos cercanos con algunos funcionarios, aclaró que la recomendación de perfiles no constituye per se una ilegalidad, delimitando su responsabilidad exclusivamente a los asuntos que conoció de primera mano durante su gestión institucional. Asimismo, rechazó las versiones que intentan reducir el escándalo a disputas personales entre excolaboradoras, reiterando que las diferencias deben dilucidarse con evidencias ante los estrados judiciales.

Las declaraciones de la excanciller se producen en paralelo al avance formal de la indagación disciplinaria abierta por la Procuraduría, entidad que recientemente citó a rendir testimonio bajo juramento a la propia Eva Ferrer, a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes y a Ingrid Carolina Plata Navas. Este andamiaje institucional coincide con la directriz impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó a la Inspección General y a la contrainteligencia militar abrir una investigación exhaustiva al interior del CATAM para depurar responsabilidades y sancionar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que hubiese facilitado operaciones al margen de la ley. Mientras el entramado judicial continúa tejiéndose alrededor de los viajes a Venezuela y los señalamientos de maletas grises cargadas de estupefacientes, las voces del alto gobierno anterior continúan reacomodándose frente a un expediente que amenaza con escalar dimensiones en los estrados internacionales.

Lee También

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.