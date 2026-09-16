Nuevos giros judiciales sacuden el proceso que se sigue contra la excanciller Laura Sarabia por la polémica prueba de polígrafo practicada a su exniñera, Marelbys Meza, en el año 2023. Durante la diligencia de imputación, la fiscal del caso, Patricia Hernández, no solo ratificó los cargos contra la exfuncionaria, sino que salpicó de manera directa a tres uniformados de la Policía Nacional que habrían participado presuntamente de manera irregular en los hechos.

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De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los acontecimientos se originaron a finales de enero de 2023, tras el hurto de un maletín que contenía una fuerte suma de dinero en efectivo en la residencia de Sarabia. Según la investigación, la maleta había llegado al lugar por intermedio de una integrante de la Policía que se la entregó a Meza días antes de que se reportara el robo. Ante la situación, Andrés Parra, entonces esposo de la exfuncionaria, le habría pedido a la ex niñera que devolviera el dinero a cambio de no enfrentar consecuencias, mientras que Sarabia presuntamente ordenó al coronel Carlos Feria —entonces jefe de Protección Presidencial— someterla a la prueba de polígrafo.

La fiscal Hernández detalló que la exfuncionaria confrontó e interrogó a solas a su empleada, recordándole su posición de poder dentro del Gobierno, antes de que fuera trasladada a instalaciones oficiales. Por estos hechos, la Fiscalía le endilgó a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. Asimismo, el ente acusador abrió un proceso penal formal contra el coronel Carlos Feria, el capitán Elkin Gómez Gutiérrez (entonces jefe de la Oficina de Poligrafía) y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, a quienes se les investiga por conductas similares, sumándole a este último cargos por acceso abusivo a un sistema informático.

No obstante, el avance de las investigaciones se encuentra actualmente estancado debido a un complejo conflicto de jurisdicciones. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Justicia Penal Militar han reclamado de manera simultánea la competencia para asumir y direccionar el expediente, dejando el caso en suspenso mientras se define qué estrado judicial continuará con el juzgamiento de los implicados.