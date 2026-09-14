Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La excanciller Laura Sarabia compareció este lunes 14 de septiembre de 2026 ante la justicia colombiana durante una audiencia virtual convocada por la Fiscalía General de la Nación. El motivo central del proceso es su supuesta conducta tras el robo de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá en 2023, hecho que desencadenó la apertura de una investigación formal y la imputación de cargos en su contra.

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En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía expuso tres cargos contra Sarabia: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. Estas imputaciones, de acuerdo con la Fiscalía, tienen relación principalmente con la forma en que se adelantó la investigación interna después del presunto robo, especialmente por la utilización de una prueba de polígrafo y las presiones reportadas sobre una exempleada de Sarabia.

De acuerdo con la información presentada durante la diligencia, Marelbys Meza, quien trabajó como niñera para la exfuncionaria, habría sido obligada a someterse a dicha prueba en el marco del esclarecimiento de lo sucedido con la maleta. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones podrían configurar conductas penales, dado que involucran el presunto uso indebido de recursos y de atribuciones propias del cargo de Sarabia.

Al escuchar la exposición de los hechos y la lectura de cargos, la exfuncionaria agradeció a la jueza y afirmó que comprendía plenamente las acusaciones presentadas en la audiencia. Asimismo, señaló que su decisión, previamente discutida con su equipo de defensa, era clara. Cuando la jueza le preguntó directamente si aceptaba o no los cargos, la respuesta de Laura Sarabia fue tajante: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”.

La determinación de no aceptar cargos implica que el proceso judicial seguirá su curso, sin que eso signifique una admisión de culpabilidad o inocencia en esta etapa. Según las normas procesales, ahora corresponde que se adelante la investigación y se valoren las pruebas para que la justicia determine si Sarabia incurrió o no en los delitos imputados y cuál será su eventual responsabilidad penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a Laura Sarabia y cuál fue su respuesta?

La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, relacionados con sus actuaciones tras el presunto robo de una maleta con dinero en su vivienda en Bogotá. Durante la audiencia, Sarabia escuchó los cargos, indicó que comprendía lo expuesto y manifestó, de manera clara y pública, que no aceptaba los cargos formulados en su contra.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal en el contexto de este caso?

El delito de constreñimiento ilegal hace referencia a la presión o coacción ejercida sobre una persona para que actúe en contra de su voluntad. En este caso, de acuerdo con la Fiscalía, la acusación consiste en que Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, habría sido presionada para hacer una prueba de polígrafo tras el presunto robo, lo que constituye el núcleo del cargo de constreñimiento ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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