Por: Noticiero 90 minutos

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La entrega del auxilio económico destinado a quienes resultaron afectados por el reciente terremoto en Cali ha alcanzado un avance del 36 %, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Hasta la fecha, se han desembolsado 3.736 millones de pesos, recursos que buscan brindar un respiro a las familias que sufrieron las graves consecuencias de la emergencia sísmica.

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La administración local afirma que el apoyo económico ya llegó a más de 3.500 hogares, aunque aún existen 5.384 jefes de hogar que deben acercarse a reclamar el beneficio. Estas personas cuentan con un plazo de 15 días hábiles para realizar el cobro en alguno de los 109 puntos habilitados por la red Gane-SuperGIROS dentro de la ciudad.

Es fundamental que los posibles beneficiarios estén atentos a las comunicaciones formales entregadas por la Secretaría, pues en algunos casos el retiro del dinero debe hacerse en persona, mientras que otros recibirán el auxilio directamente en su cuenta bancaria. La claridad en este proceso es esencial para garantizar que los afectados no enfrenten complicaciones adicionales al intentar acceder a los fondos, especialmente en momentos en que la reconstrucción de sus vidas es prioritaria.

Para optimizar este proceso, la Alcaldía ha activado el uso del asistente virtual ‘Vicky’, una herramienta digital por medio de la cual los beneficiarios pueden validar su información bancaria y así evitar trámites presenciales. Aquellas personas que han recibido el mensaje de ‘Vicky’ y han completado el proceso no deben realizar ninguna diligencia adicional, ya que la transferencia será automática. Según la Secretaría, si el ciudadano no recibió el mensaje, pero ya validó su cuenta bancaria de manera previa, el auxilio igual se transferirá a la cuenta registrada.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, indicó que está prevista una nueva dispersión de recursos para aproximadamente 1.400 personas entre lunes y martes; el dinero será consignado a la cuenta bancaria que los beneficiarios reportaron a través del asistente virtual. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que el auxilio llegue de manera directa, segura y oportuna, impulsando así la recuperación de los hogares afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si soy beneficiario del auxilio económico por el terremoto en Cali?

Usted debe estar atento a las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Quienes estén incluidos en el listado de beneficiarios recibirán instrucciones precisas acerca de cómo y dónde reclamar el auxilio, ya sea de forma presencial en puntos SuperGIROS o directamente en su cuenta bancaria, dependiendo de la validación de sus datos personales y bancarios.

¿Qué es el asistente virtual ‘Vicky’ y cómo ayuda a los beneficiarios del auxilio en Cali?

El asistente virtual ‘Vicky’ es una herramienta digital implementada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, que permite a los beneficiarios validar y enviar sus datos bancarios de manera sencilla. Aquellos que completan el proceso con ‘Vicky’ no necesitan realizar trámites adicionales, pues el auxilio económico se transfiere automáticamente a sus cuentas, agilizando el acceso a los recursos para los damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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