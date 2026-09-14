Por: Noticiero 90 minutos

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Desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, los ciudadanos afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali contarán con una oportunidad clave para recibir asesoría gratuita. Según lo anunciado por la Alcaldía de Cali, este acompañamiento será ofrecido tanto por la administración local como por varias superintendencias en la Plazoleta Jairo Varela, entre 9:00 a. m. y 4:00 p. m. La jornada está pensada para orientar a quienes enfrentan dificultades a raíz de la emergencia, especialmente en temas como aumentos injustificados de arriendos, precios elevados de materiales de construcción y complicaciones para cancelar servicios de telefonía, internet, o resolver inconvenientes con bancos, aseguradoras y compañías afines.

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De acuerdo con el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, el propósito es "proteger sus derechos y orientarlos para que sepan qué pueden hacer", sobre todo si alguna persona requiere cancelar servicios porque su vivienda quedó inhabitable, tiene inquietudes sobre contratos de arriendo o enfrenta cobros injustificados. Para facilitar estas gestiones, la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Cali, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, prestarán orientación personalizada y permitirán conocer las rutas administrativas para presentar peticiones, quejas o reclamos.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asesora sobre cómo solicitar suspensión o cancelación de servicios cuando un inmueble ya no puede ser habitado y explica la forma correcta de interponer reclamos ante empresas proveedoras. A la par, la Superintendencia de Industria y Comercio orienta principalmente sobre abusos en precios, cancelación de contratos de telefonía o internet y otros temas que afectan a los consumidores de productos y servicios. Por su parte, la Superintendencia Financiera atiende inquietudes relacionadas con bancos y aseguradoras, así como peticiones para acceder a alivios financieros o presentar reclamos formales.

La Oficina de Protección al Consumidor de Cali cumple la función de recoger y orientar sobre reclamos por violaciones a los derechos de los usuarios, ya sean aumentos injustificados de precios, cobros excesivos o problemas de garantías. Para quienes no puedan asistir personalmente a la jornada en la plazoleta, existen alternativas virtuales a través del botón PQR (Peticiones, Quejas o Reclamos) en la página web de la Alcaldía de Cali o mediante el correo electrónico protección@cali.gov.co. Esta estrategia conjunta busca dar herramientas claras a los caleños para hacer valer sus derechos y resolver los retos derivados del sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios gratuitos que ofrecen las superintendencias a los afectados por el sismo en Cali?

Las superintendencias participantes ofrecen asesoría gratuita en la Plazoleta Jairo Varela sobre casos como aumentos injustificados de arriendos y materiales de construcción, dificultades para cancelar servicios públicos o de telecomunicaciones, y problemas con bancos o aseguradoras. Además, orientan sobre la presentación de peticiones, quejas y reclamos, así como sobre opciones de alivio financiero cuando corresponde.

¿Cómo puede presentar una queja ante la Oficina de Protección al Consumidor de Cali si no puede asistir presencialmente?

Si usted no puede acudir personalmente, tiene la opción de presentar su queja, petición o reclamo a través del botón PQR en el sitio web de la Alcaldía de Cali, o enviando un correo electrónico a protección@cali.gov.co. De este modo, puede acceder a la asesoría y a las rutas para exigir la protección de sus derechos como consumidor desde casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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