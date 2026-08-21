Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Pablo Andrés Rivas Herazo fue nombrado como nuevo superintendente financiero de Colombia en el gobierno de Abelardo De La Espriella, según Blu Radio. Esta decisión implica que Rivas tendrá a su cargo la supervisión de un segmento crítico del sistema financiero nacional, incluyendo bancos, compañías de seguros, sociedades fiduciarias y participantes del mercado de valores. El nombramiento ocurre tras la renuncia irrevocable de César Ferrari, quien ocupaba el cargo previamente.

Sigue a PULZO en Discover

Rivas Herazo ya cuenta con un historial relevante dentro de la Superintendencia Financiera. Entre los años 2013 y 2017, se desempeñó en diferentes cargos en esta entidad, específicamente en áreas dedicadas a la regulación y supervisión del sector. Para febrero de 2017, era director legal para intermediarios financieros, posición desde la cual manejaba los aspectos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la intermediación financiera en Colombia.

La formación de Rivas Herazo está basada en la Universidad de los Andes, donde obtuvo el título de abogado, además de una especialización en Legislación Financiera y una maestría en Derecho Privado. Su perfil profesional se caracteriza por la combinación de experiencia en el sector público colombiano, sólida formación jurídica y trayectoria en instituciones internacionales.

Antes de asumir su nuevo cargo, Rivas trabajó en el Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más importantes en el ámbito global. Esta experiencia le ofrece una perspectiva internacional sobre temas de regulación y supervisión financiera, lo que representa un valor agregado para su gestión en Colombia.

En el ámbito académico, Rivas fue autor en 2016 de un artículo en la Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, titulado “La inclusión del bitcóin en el marco de la soberanía monetaria y la supervisión por riesgos en Colombia”. En ese texto abordó los riesgos asociados a las monedas virtuales, como el lavado de activos y los riesgos operativos y de mercado, además de discutir posibles alternativas regulatorias. Este conocimiento cobra especial relevancia en la actualidad, dada la creciente digitalización de los servicios financieros y la aparición de activos digitales que dificultan la labor de supervisión tradicional.

El nombre de Rivas Herazo ya se había tenido en cuenta en anteriores procesos para cargos estratégicos en la estructura económica del Estado, como la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF), responsable de preparar normativas para el sistema financiero, asegurador y el mercado de valores. Como superintendente financiero, le corresponderá liderar la estrategia institucional, así como definir políticas y procedimientos para la vigilancia de las entidades controladas. Además, asumirá un papel crucial en la supervisión de conglomerados financieros, lo que resulta fundamental para la estabilidad del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Pablo Andrés Rivas Herazo, el nuevo superintendente financiero de Colombia?

Pablo Andrés Rivas Herazo es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Legislación Financiera y maestría en Derecho Privado. Tiene experiencia en la Superintendencia Financiera entre 2013 y 2017 y ha trabajado en el Banco de Inglaterra, además de tener publicaciones académicas relevantes sobre regulación de activos digitales. Su perfil combina experiencia nacional, conocimiento jurídico y proyección internacional.

¿Cuáles serán las funciones de Pablo Andrés Rivas Herazo como superintendente financiero?

Como superintendente financiero de Colombia, Rivas Herazo tendrá la responsabilidad de vigilar bancos, aseguradoras, fiduciarias y otros participantes del sistema financiero nacional. También deberá definir políticas, metodologías y procedimientos de supervisión, liderar la estrategia institucional y garantizar la estabilidad mediante la supervisión de conglomerados financieros, según informó Blu Radio.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.