La modernización del sector agropecuario e industrial en América Latina atraviesa un momento crucial impulsado por la adopción de tecnologías avanzadas y el crecimiento de empresas emergentes de base tecnológica. En este escenario de transformación productiva, la ciudad de Bogotá se prepara para albergar una nueva versión de Expo Agrofuturo 2026, la cual se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en las instalaciones de Corferias.

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El encuentro servirá como plataforma estratégica para proyectar el desarrollo tecnológico de la cadena agroalimentaria regional, abordando los desafíos climáticos, de eficiencia operativa y de seguridad alimentaria a través del ecosistema agrifoodtech. Esta tendencia engloba emprendimientos dedicados al desarrollo de soluciones en categorías como AgTech, FoodTech, AnimalTech y aplicaciones transversales para el campo.

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Crecimiento sostenido del ecosistema emprendedor en Colombia

La apuesta por la innovación tecnológica en el sector primario responde a una dinámica de expansión constante dentro del país. Según datos del informe “El Estado del Emprendimiento Agrifoodtech en Colombia 2025”, elaborado por Eatable Adventures, el territorio nacional cerró el año 2025 con 201 startups activas en este segmento.

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Esta cifra representó un incremento del 24% frente a las 163 empresas registradas en 2024, consolidando a Colombia como uno de los polos de innovación agroindustrial más dinámicos de la región. La maduración de este ecosistema ha incrementado la necesidad de articular alianzas estratégicas entre los desarrolladores de tecnología, los productores del campo y los fondos de capital privado.

‘AgStar’: La vitrina para las soluciones tecnológicas más disruptivas de la región

Dentro de la estructura de la feria, la plataforma de innovación AgStar desempeñará un papel central al seleccionar a las 10 mejores ‘startups’ de América Latina para exhibir sus modelos de negocio e innovaciones dentro de la muestra comercial.

Esta iniciativa busca visibilizar propuestas de alto impacto capaces de resolver problemas estructurales en la producción y distribución de alimentos.

“Colombia tiene todo para consolidarse como un referente de innovación agrifoodtech en América Latina, un ecosistema cada vez más maduro y con más emprendedores buscando espacios para crecer”, señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink, al destacar la importancia de conectar el talento emergente con redes de escalamiento.

Transferencia de conocimiento y acceso a capital de inversión

Además de la exhibición comercial, la agenda contempla el desarrollo del AgStar Summit, un ciclo de conferencias especializadas dentro del componente académico de la feria. Este espacio abordará temáticas enfocadas en la financiación de proyectos de agrotecnología, estrategias de inversión, modelos de mentoría y escalamiento operativo.

La articulación entre emprendedores e inversionistas busca acelerar la adopción de herramientas de agricultura de precisión, biotecnología y optimización de cadenas de suministro. Con esta visión, el evento refuerza la importancia de la tecnología como motor indispensable para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del agro latinoamericano en los próximos años.

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