Por: CENET

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El Sistema Interconectado Nacional (SIN) atraviesa una etapa de alta exigencia en la disponibilidad de energía hacia el verano de 2026-2027, según el Boletín energético 362 de XM, publicado el 2 de octubre. El informe destaca una reducción en la capacidad de generación durante septiembre, indicando que los días 28 y 29 la demanda superó la energía disponible declarada por los agentes para despacho y redespacho. Esta coyuntura ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda, menor aporte de agua desde las fuentes hídricas, limitaciones en la capacidad hidroeléctrica para responder a picos de consumo y demoras en los proyectos de transmisión. XM considera estos aspectos determinantes, especialmente ante la posibilidad de un evento climático de El Niño en 2026-2027.

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El boletín precisa que la demanda del SIN llegó a 266,81 gigavatios hora (GWh) diarios, con una potencia máxima de 12.683 megavatios (MW) y un incremento del 6,15 % en septiembre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Además, resalta récords históricos en ese periodo. En materia de generación, la energía térmica promedio desde la activación del mecanismo de la Resolución CREG 101 127 fue de 83 GWh día; la capacidad efectiva térmica fue de 142 GWh día y la Obligación de Energía Firme (OEF) alcanzó 118 GWh diarios. Uno de los puntos críticos es la caída de los aportes hídricos, que al 1 de octubre de 2026 representaban solo el 56,83 % de la media histórica. Esta diferencia equivale a 18 días de demanda promedio y resalta la importancia de los embalses para mantener reservas en el próximo verano.

XM subraya la necesidad de anticipar restricciones y fortalecer la generación térmica frente a posibles hidrologías deficitarias. En escenarios como los vividos en 2015-2016 o 1991-1993, algunos embalses podrían ubicarse bajo sus mínimos históricos, generando incertidumbre en la disponibilidad hidráulica. El análisis de XM revela que el sistema podría incumplir índices de confiabilidad establecidos por la regulación si se presentan condiciones adversas, observadas en uno de los modelos energéticos empleados. Entre 2026 y 2030, la brecha entre la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) y la demanda media proyectada oscila entre 7.669 y 10.603 GWh año, lo que implica una diferencia porcentual que evidencia la urgencia de asegurar más recursos de generación.

La infraestructura de transmisión también enfrenta retos: el 50 % de los proyectos presenta retrasos y, dependiendo de la materialización de futuras obras, el número de restricciones podría aumentar a 297 en 2029. Entre enero y octubre de 2026, XM reportó 362 instrucciones de desconexión de carga por motivos de seguridad y confiabilidad, de las cuales la región Caribe concentró el 73 % de las restricciones en alerta o emergencia. El boletín concluye que, bajo estas condiciones, el SIN no podría garantizar un suministro seguro para Colombia durante el verano 2026-2027, señalando una demanda adicional que requiere mayor generación térmica y disponibilidad de gas y combustibles líquidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el escenario de riesgo energético para Colombia en el verano 2026-2027 según el Boletín energético 362 de XM?

De acuerdo con XM, el SIN enfrenta un escenario de riesgo elevado durante el verano 2026-2027 debido a la combinación de aumento de la demanda, reducción de aportes hídricos, embalses en niveles mínimos y retrasos en la infraestructura de transmisión. Estos factores generan dificultades para asegurar la energía indispensable frente a consumos crecientes, lo que hace probable la adopción de medidas adicionales como el fortalecimiento de la generación térmica y la obtención de nuevos recursos energéticos.

¿Cuáles son las causas principales de las restricciones eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional?

Según el boletín, las principales causas de las restricciones eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional son la sobrecarga de activos, los retrasos del 50 % en proyectos de transmisión y los bajos aportes hídricos. Estos elementos han ocasionado que la región Caribe concentre la mayoría de restricciones en estado de alerta o emergencia, reflejando la presión sobre la red eléctrica y la necesidad de mantención y expansión oportuna de las obras definidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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