Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, llevó a la plenaria de la Cámara de Representantes una discusión profunda sobre el Presupuesto General de la Nación, enfatizando en la necesidad de equilibrar solicitudes de mayores recursos con fuentes claras de financiación y una revisión real del gasto público. Según lo expresó Gómez a través de X, durante el debate diversos sectores pidieron más recursos, pero sin definir qué partidas podrían reducirse para suplir esas demandas. "Todos piden más plata, pero nadie dice de dónde debe salir", manifestó, insistiendo en que es imprescindible proponer qué recortes acompañarían esas nuevas apropiaciones.

Sigue a PULZO en Discover

El ministro fue enfático en señalar durante el debate que quienes soliciten mayores fondos para áreas como salud, educación o cultura deben sugerir también qué otros sectores podrían recibir menos recursos, debido a que los fondos públicos son limitados y cualquier redistribución requiere justificación y fuentes claras de financiación. En ese sentido, subrayó la importancia de analizar el gasto público, señalando que muchas veces el desafío no consiste en gastar más, sino en hacerlo mejor. Gómez criticó además que la discusión presupuestal suele ignorar la problemática de la corrupción, apuntando que muchos recursos se pierden por su mal uso o por no cumplir con los objetivos previstos, como lo expuso al mencionar el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afectada por irregularidades.

Otro ejemplo que Gómez presentó fue el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el cual atraviesa un déficit de $2,7 billones, con un costo promedio de atención por maestro de $7,7 millones, frente a los $2 millones que representa un paciente del régimen de salud general. Estos datos, según el ministro, reflejan una ineficiencia que debe ser evaluada a profundidad al destinar recursos presupuestales.

El ministro también centró la atención en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Explicó que, a pesar de haber incrementado su personal de 10.000 a 16.000 funcionarios durante el gobierno anterior, las metas de recaudo no se cumplieron, destacando lo que en teoría tributaria se denomina “fatiga fiscal”: más reformas tributarias no aseguran mayores ingresos. Gómez indicó además que de los 18 impuestos nacionales, solo tres concentran el 95% del recaudo, lo que cuestiona la eficacia de seguir aumentando la cantidad de tributos.

En su intervención hizo hincapié en la revisión de los 62 fondos y los 92 establecimientos públicos del presupuesto, que concentran recursos cercanos al 1% y 1,5% del PIB, respectivamente. Sostuvo que es fundamental determinar si todos siguen cumpliendo su función o requieren ajustes. También mencionó el rubro de “otras transferencias”, que suma cerca de $23 billones y comprende unas 250 transferencias. Propuso que el Congreso analice cuáles deberían mantenerse y cuáles podrían desaparecer o cambiar.

Finalmente, Gómez abordó el tema de la deuda pública, subrayando que el próximo año debe afrontarse el pago de dos vencimientos de corto plazo, por $40 billones, equivalentes al 2% del PIB. Advirtió que decisiones tomadas en el gobierno anterior incrementaron la vulnerabilidad del país al cambiar deuda a largo plazo por títulos de corto plazo con vencimientos inmediatos.

¿Por qué el ministro de Hacienda insiste en revisar el gasto público del Presupuesto General de la Nación?

El ministro de Hacienda sostiene que la revisión del gasto público es clave porque los recursos son limitados y existen evidencias de ineficiencia y posibles casos de corrupción en distintas áreas, como la UNGRD y el FOMAG, según la información expuesta durante la discusión en la Cámara de Representantes y reseñada en X. Además, enfatiza que aumentar el gasto sin control no soluciona los problemas estructurales del presupuesto y puede implicar el uso inadecuado de los fondos públicos.

¿Qué significa “fatiga fiscal” en el contexto tributario colombiano según el ministro Gómez?

“Fatiga fiscal” es un concepto de la teoría tributaria al que aludió el ministro Gómez para explicar que, aunque se implementen más reformas para aumentar los impuestos o el número de funcionarios, no necesariamente se logra incrementar el recaudo. En Colombia, enfrentarlo significa reconocer que existe un límite al aumento de ingresos fiscales únicamente por medio de reformas, y plantea que debe priorizarse la eficiencia en la estructura existente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.