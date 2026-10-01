Por: El Espectador

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Luis Fernando Almario Rojas es un ingeniero eléctrico oriundo de Caquetá que, tras desempeñarse en el sector energético, se abrió camino en la política regional y nacional. Su carrera política comenzó a consolidarse en 1988, año en el que fue elegido diputado de la Asamblea de Caquetá. Posteriormente, en 1990, accedió al Senado en calidad de suplente, y en 1994 se convirtió en representante a la Cámara por su departamento, cargo que ocupó hasta 2008. Su trayectoria, sin embargo, se vio interrumpida por investigaciones judiciales relacionadas con sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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El caso de Almario surgió en un contexto en el que la justicia colombiana investigaba alianzas entre políticos y grupos armados ilegales. Mientras el país estaba sumido en procesos judiciales por la denominada parapolítica —la relación entre dirigentes políticos y grupos paramilitares—, el expediente de Almario abrió un nuevo capítulo al señalar la posibilidad de que un dirigente político hubiera tejido alianzas con la guerrilla para eliminar a sus competidores. Este procedimiento pasó a ser conocido como 'farcpolítica'.

Pese a las investigaciones, Almario siempre negó su participación en los crímenes que se le atribuyeron. No obstante, las acusaciones lo llevaron a renunciar a su curul en la Cámara a mediados de 2008, dejando su carrera parlamentaria en suspenso mientras se esclarecían los hechos. Su caso recobró relevancia casi dos décadas después de su primera captura, cuando se convirtió en el primer expediente por farcpolítica que llegará a juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En 2020, la JEP aceptó el sometimiento de Almario a ese tribunal de justicia transicional, que tiene la misión de investigar y sancionar los crímenes ocurridos en el conflicto armado colombiano. Dado que el excongresista no reconoció responsabilidad, su proceso pasó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), órgano encargado de avanzar en las pesquisas y presentar cargos cuando los comparecientes niegan los delitos. Este 1 de octubre, la JEP concluyó la fase preparatoria del juicio y definió las pruebas que serán discutidas ante el tribunal.

Con el escenario listo para el primer juicio por farcpolítica en la JEP, el caso de Luis Fernando Almario representa no solo una oportunidad para esclarecer hechos históricos, sino también para sentar precedentes en la justicia transicional sobre las alianzas entre políticos y grupos armados ilegales.

¿Cuál es el origen del caso de farcpolítica de Luis Fernando Almario?

El origen del caso de farcpolítica de Luis Fernando Almario se remonta a investigaciones judiciales iniciadas cuando ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por Caquetá. A diferencia de otros procesos centrados en la parapolítica, su expediente apuntó a supuestas alianzas entre políticos y las Farc, con el objetivo de eliminar competidores. La aceptación de su sometimiento a la JEP en 2020 reactivó el proceso, que ahora entra a juicio con pruebas definidas.

¿Qué papel cumplen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UIA en este caso?

La JEP, creada para investigar y sancionar delitos relacionados con el conflicto armado colombiano, asumió el caso de Luis Fernando Almario después de aceptar su sometimiento. Al no reconocer responsabilidad, el proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), responsable de investigar y acusar a quienes no aceptan los cargos. La JEP cerró la audiencia preparatoria el 1 de octubre, fijando las pruebas a debatir en el juicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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