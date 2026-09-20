Por: El Espectador

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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), principal sindicato de maestros en el país, anunció su participación en las movilizaciones del próximo 14 de octubre. Mediante un comunicado, la organización precisó que la protesta se centra en cuatro puntos prioritarios, todos relacionados con la situación actual de la educación pública: el derecho a la educación, el estado del sistema de salud de los docentes, las condiciones laborales y la solidaridad con las comunidades educativas afectadas por el sismo que ocurrió el 10 de agosto.

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En el comunicado, Fecode resaltó: "El momento histórico, político y social que vive el país nos concita a la más amplia unidad de los movimientos sociales, gremiales, sindicales, políticos alternativos, democráticos y progresistas", reiterando así su compromiso con la defensa de la escuela pública y la protección de millones de estudiantes para quienes la educación representa una esperanza de vida y de mejoras en sus condiciones.

Uno de los ejes centrales para la movilización es la defensa de la educación pública y laica, la cual, según la Federación, es un derecho protegido por la Constitución. Fecode advirtió sobre el “riesgo inminente” que presentan algunos proyectos de ley y disposiciones gubernamentales y parlamentarias, las cuales, en su perspectiva, apuntan a la privatización del sector educativo. En este sentido, la Federación rechazó de manera explícita los proyectos de ley 074, 079 y 249 de 2026 en la Cámara de Representantes, además de solicitar que no se modifique el decreto 1075 de 2015 referente a las concesiones educativas.

En cuanto a condiciones laborales, Fecode solicitó la apertura de concursos para ascenso y reubicación de docentes, y reclamó procesos que busquen la “dignificación de la labor pedagógica”. Por otro lado, sobre el estado de salud de los maestros, el sindicato se refirió al FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y a las fallas denunciadas por demoras en pagos y prestaciones, exigiendo al Gobierno Nacional y a la Fiduprevisora, como administradora de salud, medidas que faciliten la oportuna atención médica y la transparencia en el uso de los recursos, según las directrices del Acuerdo 003 de 2024.

Por último, Fecode expresó solidaridad con las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que al menos 4.313 centros escolares resultaron afectados, situación que impide el desarrollo normal de actividades académicas en muchas zonas.

¿Por qué Fecode se opone a los proyectos de ley sobre educación en Colombia?

Fecode expresó su rechazo a los proyectos de ley 074, 079 y 249 de 2026 en la Cámara de Representantes porque considera que estas iniciativas buscan privatizar la educación pública, poniendo en riesgo su carácter universal y gratuito. Según el sindicato, tales propuestas y la posible modificación del decreto 1075 de 2015 atentan contra los derechos fundamentales establecidos para la educación en el país.

¿Cuál es la situación del sistema de salud de los maestros afiliados al FOMAG?

De acuerdo con Fecode, el sistema de salud administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) atraviesa una crisis, caracterizada por demoras en los pagos a los prestadores de servicio y dificultades en el reconocimiento de prestaciones sociales. El sindicato exige al Gobierno Nacional y a la Fiduprevisora garantizar el acceso sin barreras y la transparencia en el manejo de los recursos, según lo estipulado en el Acuerdo 003 de 2024.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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