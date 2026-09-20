Por: EL PILON SA

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Diecisiete personas originarias del departamento del Cesar lograron regresar a Colombia tras pasar cuatro meses en Camboya bajo explotación laboral. La información fue oficializada por la Gobernación del Cesar, que a través de su cuenta en X comunicó que estas personas, quienes viajaron con la ilusión de encontrar mejores oportunidades en un supuesto ‘call center’, fueron víctimas de violencia verbal, psicológica y económica. Al llegar al país asiático, en vez de encontrar las condiciones prometidas, recibieron el encargo de participar en estafas telefónicas.

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De acuerdo con la administración departamental, el retorno fue posible gracias a la colaboración del Ministerio del Interior, el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas y el apoyo de organizaciones internacionales. El proceso estuvo acompañado de diversas gestiones para asegurar la seguridad y el bienestar de los afectados durante su regreso al país.

Este caso había sido conocido en julio, cuando el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, reportó públicamente que los 17 ciudadanos, naturales de Agustín Codazzi, habían salido de Camboya y estaban en Bangkok, Tailandia, en espera de asistencia. La Cancillería y el Ministerio del Interior participaron en la coordinación del traslado inicial a Bogotá y el retorno final al Cesar, según declaraciones del funcionario a Blu Radio. A esa fecha, las autoridades habían establecido contacto con el grupo y asegurado que todos estaban con vida.

Además de estos 17 sobrevivientes, el secretario Esquivel también hizo referencia a 26 casos identificados de personas de cinco municipios del Cesar que salieron del país por falsas ofertas laborales. Entre ellos se encontraban seis hombres que, atraídos por promesas de trabajo en Ucrania como cocineros o conductores, terminaron implicados en el conflicto entre ese país y Rusia. Sobre estos últimos, las familias llevaban alrededor de seis meses sin comunicación y las autoridades, sin confirmación sobre su suerte, buscaban identificar, mediante pruebas de ADN gestionadas con la Cancillería, si alguno de los cuerpos hallados en Ucrania correspondía a ellos.

Se evidenció igualmente que plataformas digitales como TikTok e Instagram fueron empleadas para ofrecer estos empleos fraudulentos, prometiendo altos salarios y facilitando incluso pasajes o trámites migratorios. Por ello, como respuesta preventiva, la Gobernación reforzó campañas informativas en la Oficina de Pasaportes y en jornadas orientadas a disuadir a posibles víctimas, logrando que alrededor de 70 personas desistieran de viajar por este tipo de ofertas.

Finalmente, queda pendiente aclarar qué tipo de acompañamiento recibirán los 17 cesarenses a su regreso y el balance sobre los demás casos reportados, mientras la Gobernación insiste en la necesidad de verificar cualquier propuesta de empleo en el extranjero.

¿Cómo operan las redes de falsas ofertas laborales en el Cesar para captar personas?

En el contexto presentado por la Gobernación del Cesar y autoridades departamentales, estas redes utilizan principalmente plataformas digitales como TikTok e Instagram para difundir anuncios con promesas de altos salarios y facilidades migratorias, lo que motiva a personas a confiar en supuestos empleadores extranjeros sin verificar la autenticidad de las ofertas.

¿Qué es la trata de personas y cómo se relaciona con el caso de los cesarenses en Camboya?

La trata de personas implica la captación, traslado o retención de individuos mediante engaño, amenaza o abuso de poder, con fines de explotación laboral o sexual. En el caso de los 17 cesarenses, la promesa de empleo fue una estrategia de engaño que derivó en explotación laboral, encuadrando este caso como una forma de trata de personas, de acuerdo con las declaraciones oficiales consignadas en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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