Por: Portal Bogotá

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Este jueves 17 de septiembre de 2026, la Lotería de Bogotá realiza el sorteo 2864, el cual ofrece un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de premios por aproximación que pueden llegar hasta 1.000 millones de pesos, según lo comunicado en el portal oficial de la Lotería de Bogotá. Los interesados pueden participar fácilmente eligiendo su número de preferencia y apostando, con la opción de comprar el billete tanto en modalidad física como en línea. Comprar en línea, a través de la página oficial, es un proceso sencillo y seguro que brinda al usuario mayores oportunidades, como la posibilidad de ganar premios inmediatos en el juego adicional conocido como Raspe y Gane Online.

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Para jugar la Lotería de Bogotá por internet, el usuario debe ingresar al sitio web www.loteriadebogota.com y seguir una serie de pasos: primero, crear un perfil personal ingresando un usuario y una contraseña; después, escoger el tipo de sorteo en el que desea participar y seleccionar los cuatro números principales, junto con los tres números de serie. A continuación, define cuántas fracciones del billete desea comprar y efectúa el pago en línea, ya sea con tarjeta de crédito, débito o a través de la plataforma PSE (Pagos Seguros en Línea), según el instructivo oficial publicado por la lotería.

Quienes prefieren la compra física, pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados, distribuidores certificados y con los loteros tradicionales. La lista de estos canales y la información sobre puntos de venta físicos están disponibles en la página web oficial de la Lotería de Bogotá, tal como lo establece el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Cabe recordar que los sorteos regulares de esta lotería tienen lugar todos los jueves a las 10:30 p. m.

Adicionalmente, la opción del Raspe y Gane Online amplía las posibilidades de ganar premios instantáneos al comprar el billete en línea. Todos estos detalles se amplían en los comunicados y publicaciones oficiales de la Lotería de Bogotá, que incluso comparte información y novedades en redes sociales como Instagram, facilitando el acceso para los interesados en participar desde diversos canales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede comprar la Lotería de Bogotá de manera segura en línea?

De acuerdo con información de la Lotería de Bogotá, para comprar el billete en línea de forma segura usted debe acceder directamente a la página oficial de la lotería (www.loteriadebogota.com), crear su usuario y contraseña, seleccionar el sorteo y los números, elegir la cantidad de fracciones y proceder con el pago a través de medios electrónicos autorizados como tarjeta de crédito, débito o PSE. Este protocolo está documentado en instructivos oficiales publicados en el mismo portal web.

¿Qué es el Raspe y Gane Online de la Lotería de Bogotá y cómo funciona?

El Raspe y Gane Online es una modalidad de juego adicional para quienes compran el billete de la Lotería de Bogotá por internet. Según la información oficial, al adquirir su billete en línea, el usuario puede acceder a esta función, que le permite participar por premios inmediatos adicionales, aumentando las oportunidades de obtener recompensas al instante, además del sorteo principal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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