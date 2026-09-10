Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Un ciudadano de Bogotá fue identificado y sancionado después de ser grabado mientras arrojaba escombros en un sitio no autorizado de la avenida Suba, en la capital del país. De acuerdo con la información suministrada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la multa impuesta ascendió a cerca de 1.300.000 pesos. Este hecho fue registrado en video por habitantes que no dudaron en reportar la conducta irregular. El material audiovisual permitió a las autoridades avanzar en la identificación del infractor, quien además recibió otras sanciones por violar normas de tránsito y movilidad, según confirmó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán a través de una publicación en la red social Instagram.

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Tras recibir el reporte, Galán impartió instrucciones a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Alcaldía Local de Suba, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía de Bogotá, para coordinar la búsqueda del responsable. Gracias a este trabajo articulado, se logró ubicar a la persona y aplicar los comparendos correspondientes tanto por la disposición inadecuada de residuos como por otras infracciones relacionadas con la movilidad.

La disposición correcta de residuos y escombros es fundamental para preservar la limpieza y la imagen de la ciudad. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, hacerlo es el primer paso para cuidar cada barrio, e implica separar adecuadamente los materiales, respetar los horarios de recolección y usar los canales oficiales. Para facilitar el acceso a la información, se ha diseñado el portal Aseo Bogotá, donde los ciudadanos pueden consultar datos claros y útiles sobre el servicio público de aseo, la recolección de basuras y la disposición de muebles, colchones, tejas y escombros.

Adicionalmente, la administración local dispone semanalmente de los ‘Ecopuntos’, cajas estacionarias gratuitas que recorren las diferentes localidades permitiendo a los ciudadanos entregar de manera adecuada residuos voluminosos. El reporte de puntos críticos o el arrojo de residuos puede hacerse a través de líneas oficiales como la Línea 195 (opción 8) y la Línea 110 para la disposición correcta de escombros. Las autoridades recalcan que tirar residuos en la vía pública es una infracción catalogada en los ‘10 No Negociables’ de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar el arrojo ilegal de escombros en Bogotá?

Para denunciar el arrojo ilegal de escombros o residuos en Bogotá, usted puede comunicarse a la Línea 195, escogiendo la opción 8, o a la Línea 110 para informar sobre la disposición incorrecta de estos desechos. También se sugiere usar los canales digitales y oficiales presentados por el portal Aseo Bogotá, para aportar evidencia fotográfica o en video sobre infracciones ambientales en el espacio público.

¿Qué son los 'Ecopuntos' y cómo funcionan en Bogotá?

Los ‘Ecopuntos’ son cajas estacionarias que se ubican cada semana en distintas localidades de Bogotá. Estos puntos permiten a los ciudadanos disponer de manera gratuita muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. La programación y ubicación de los ‘Ecopuntos’ puede consultarse en el portal Aseo Bogotá, facilitando así que la ciudadanía haga una disposición responsable y adecuada de estos materiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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