Por: Portal Bogotá

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La participación ciudadana en Bogotá, particularmente en la localidad de La Candelaria, ha tomado un nuevo impulso con el inicio de los diálogos generales y diferenciales de Proyecta Local, una estrategia conocida como ‘Presupuestos Participativos 2026’. De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, este proceso comenzó con un primer encuentro dirigido específicamente a las comunidades afrodescendientes, palenqueras e indígenas, con el objetivo de escuchar sus necesidades, recoger sus experiencias y elaborar propuestas que tengan en cuenta la diversidad del territorio.

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La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, destacó que esta etapa es crucial porque permite que los habitantes definan, a través de su participación, el destino del 50 % de los recursos de la localidad. “Queremos que las ideas de nuestros vecinos y vecinas se conviertan en proyectos que respondan a las necesidades reales de La Candelaria. Escuchar, participar y decidir juntos es la mejor manera de construir el territorio que queremos”, expresó la mandataria local, según lo registrado por la Alcaldía.

Esta dinámica forma parte de Imaginemos Lo Local, una ruta de participación que, durante septiembre, invita a distintos sectores de la comunidad a dialogar y proponer iniciativas. El propósito principal, tal como informa la misma Alcaldía, es construir en colectivo en torno a nueve temas y 35 metas priorizadas del Plan de Desarrollo Local. Cada encuentro permite recopilar propuestas, que luego serán consideradas en los Presupuestos Participativos para el año 2026.

La programación de los diálogos abarca una variedad de temas y poblaciones, incluyendo juventud, paz y convivencia, recreación y deporte, cultura, uso de espacio público y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), personas con discapacidad, prevención de violencias, ambiente y animales, mujeres, participación ciudadana y salud mental, desarrollo económico y turismo, comunidad LGBTI, y justicia y seguridad. Los lugares de reunión, como las casas comunitarias y la sede de la Alcaldía, han sido dispuestos para facilitar la participación amplia e incluyente.

La invitación de la alcaldesa es reiterada: los habitantes de La Candelaria están llamados a sumarse a estos espacios, ya que cada voz puede transformar las necesidades de los barrios en proyectos concretos que impacten positivamente el futuro del territorio.

¿Cómo funcionan los Presupuestos Participativos en La Candelaria?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, los Presupuestos Participativos permiten que la ciudadanía decida en qué se invierte la mitad de los recursos públicos de la localidad. A través de encuentros temáticos y diferenciales, los habitantes presentan sus propuestas, que posteriormente pueden ser elegidas e incorporadas al plan de desarrollo local.

¿Qué iniciativas fueron tratadas en los primeros diálogos de Proyecta Local en 2026?

En el primer encuentro, participaron miembros de las comunidades afro, palenquera e indígena, quienes compartieron sus necesidades y propuestas. Los diálogos continúan durante todo septiembre, abordando temas variados como juventud, cultura, salud mental, ambiente y mujeres, entre otros, con el fin de crear iniciativas incluyentes y diferenciales para la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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