Una tragedia se presentó sobre la tarde de este 10 de septiembre, luego de un accidente de tránsito en la calle 26 de Bogotá. Un motociclista falleció por el impacto en el sentido oriente-occidente que conduce hacia el aeropuerto El Dorado.
De acuerdo con las autoridades de tránsito, el siniestro se dio cerca de la 1:30 p. m. de este miércoles e involucró dos motocicletas y una miniván sobre la calzada lateral de la avenida El Dorado a la altura de la carrera 96J. El choque se dio exactamente cerca de una estación de gasolina.
[01:46 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se confirma siniestro vial con fatalidad en la Av. El Dorado con carrera 96J, sentido oriente-occidente. @TransitoBta en el punto y unidad de criminalística en desplazamiento.
❌❌Sin paso sobre la calzada lenta. https://t.co/cQq11qO8MO pic.twitter.com/EXIQzhnZMlLee También
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— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 10, 2026
Al parecer, uno de los moteros perdió el control y causó la colisión con la miniván, que al tratar de maniobrar habría atropellado a otro vehículo de dos ruedas. Esto provocó que uno de los involucrados falleciera en el lugar de los hechos y otro con heridas.
El segundo afectado fue trasladado en una ambulancia a un hospital. Se presume que sus lesiones son de gravedad. Videos de testigos del hecho evidenciaron la gravedad de la situación, en la que paramédicos levantaron al lesionado y taparon el cuerpo sin vida de la víctima.
(Haga clic aquí para ver la escena. Precaución: imágenes sensibles)
Al lugar llegaron miembros de la Policía y funcionarios de criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo sin cadáver y hacer las respectivas investigaciones de cómo ocurrió el siniestro. A su vez, se gestionó la movilidad vehicular que tuvo complicaciones en su flujo habitual.
Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida
Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.
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