Un bebé de aproximadamente un año de edad fue rescatado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) luego de ser encontrado abandonado en plena vía pública durante la madrugada en el barrio Catalina, localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital.

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El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un residente del sector, quien escuchó ruidos y quejidos frente a su vivienda y decidió verificar qué estaba ocurriendo. Al percatarse de que se trataba de un menor, dio aviso a las autoridades.

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Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al pequeño sin la compañía de ningún adulto y expuesto a las bajas temperaturas de la madrugada bogotana.

Los policías procedieron a ponerlo a salvo y verificar inicialmente sus condiciones de salud. Además, activaron los protocolos establecidos para garantizar la protección y el restablecimiento de sus derechos.

Uno de los detalles que llamó la atención de los agentes fue que el bebé se encontraba acompañado de una maleta con diferentes elementos para su cuidado. En el equipaje había pañales, pañitos, ropa y juguetes, objetos que quedaron como parte de los elementos encontrados en el lugar mientras las autoridades intentan determinar quién dejó al menor allí.

Después del rescate, las autoridades activaron la ruta de atención correspondiente y comenzaron las labores investigativas para establecer las circunstancias del abandono.

Entre las primeras acciones se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar donde fue encontrado el niño.

Este es un llamado urgente a padres de familia. Una vez más, la Policía Nacional rescató a un bebé de tan solo 1 año en #Kennedy al parecer en un presunto abandono. Lo más insólito de este lamentable caso, fue dejado a su suerte en horas de la madrugada. Los detalles aquí. pic.twitter.com/wbn8plrRqb — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 10, 2026

“De inmediato se activó la ruta de atención y tras revisar cámaras de seguridad iniciaron investigaciones para establecer quién había dejado abandonado al pequeño”, señaló la Policía de Bogotá.

Por ahora, las autoridades no han informado quién habría dejado al bebé en la vía pública ni las razones que habrían llevado a que terminara solo durante la madrugada.

Una vez puesto a salvo, el niño quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Estas entidades serán las encargadas de adelantar el proceso de restablecimiento de derechos y realizar la valoración integral del estado del menor.

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El caso también generó un llamado de las autoridades distritales a fortalecer las acciones de protección de niños y adolescentes y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda ponerlos en riesgo.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá recordaron que la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123 ante casos de abandono, maltrato o cualquier otra situación que amenace la vida o integridad de un menor.

La investigación continúa para establecer quién dejó al bebé en el barrio Catalina y determinar las circunstancias que rodearon el caso.

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