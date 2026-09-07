Dekko atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de confirmar la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció cuando apenas habían pasado cuatro días desde su nacimiento.

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El pequeño permaneció con vida durante cuatro días, cinco horas y seis minutos, según relató el cantante en el mensaje con el que se despidió de su hijo. Dekko también contó que no alcanzó a cargarlo y habló de la dificultad para comprender lo ocurrido.

“Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarse así lleno de vida en el instante en que naciste , no pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, escribió el artista.

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El artista no entregó detalles sobre las complicaciones de salud que llevaron a la muerte del bebé. Se acuerdo con Blu Radio, pese a no explicar las circunstancias médicas del fallecimiento, la noticia provocó numerosas muestras de solidaridad entre sus seguidores y personas cercanas.

La pareja de Dekko, Natalia Ángulo, también se pronunció sobre la muerte de Gianluca. En un mensaje publicado en redes sociales, recordó al bebé como un “milagro” y un “guerrero”, y aseguró que siempre ocupará un lugar en la vida de sus padres.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero , eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida.

Te amaremos por toda la eternidad”, escribió Ángulo en Instagram.

Durante el embarazo, Dekko y Natalia habían compartido con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, entre ellos imágenes del baby shower y de las visitas médicas. Por eso, la noticia de la muerte del bebé sorprendió a quienes habían acompañado públicamente parte del proceso.

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Las publicaciones de ambos recibieron numerosos mensajes de apoyo de seguidores, amigos y personas cercanas a la pareja, quienes expresaron sus condolencias y les enviaron palabras de fortaleza ante la pérdida de su hijo.

¿Quién es Dekko y cuáles son sus canciones más conocidas?

Dekko es el nombre artístico de Daniel Esquiaqui Lecompte, cantante y compositor nacido en Barranquilla que se abrió camino en la escena de la música urbana colombiana. Sus canciones combinan sonidos urbanos con influencias de otros ritmos y le han permitido construir una audiencia tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica.

El artista comenzó a ganar mayor reconocimiento con canciones como ’12×3′, ‘Kelede’, ‘BFF’, ‘Videollamada’ y “Carita Linda”. Precisamente, ’12×3′ y ‘Kelede’ ocuparon lugares destacados en las listas musicales durante 2022 y marcaron una etapa importante en su carrera.

Su repertorio también incluye temas como ‘mperfecta’, ‘La Vacilo’, ‘Mañanero’, ‘El Egoísmo’ y ‘Vuela’. En 2023 lanzó el álbum DEKKOLETERA 333, un trabajo de 11 canciones inspirado en su identidad y en la cultura de Barranquilla.

Actualmente, su catálogo reúne canciones de distintas etapas de su carrera. Entre las más reproducidas aparecen “12×3”, “Costeñita”, “BFF <3”, “Carita Linda” e “Imperfecta”, de acuerdo con los listados de plataformas musicales.

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