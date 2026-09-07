Por: EL PILON SA

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José Alberto ‘Beto’ Murgas Peñaloza, célebre compositor y gestor cultural de la música vallenata, celebra el 8 de septiembre de 2026 sus 78 años de vida, según lo reseña El Espectador. Nacido en 1948 en el barrio San Luis de Villanueva, La Guajira, el maestro Murgas es reconocido como uno de los referentes vivos más importantes del género vallenato, consolidando con el paso de los años una carrera marcada por la creatividad, la tradición y el compromiso cultural.

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La infancia de Murgas transcurrió en un entorno profundamente musical dentro de Villanueva, conocida como la ‘Cuna de Acordeones’. Estar rodeado por leyendas como Reyes Torres y Emiliano Zuleta Baquero influyó notablemente en su formación artística. De acuerdo con una entrevista en El Espectador, antes de poseer un acordeón propio, el joven Murgas y sus amigos improvisaban melodías usando potes, peinillas y simples objetos de la vida cotidiana, experimentando los primeros contactos musicales de forma lúdica y creativa. Su interés por el acordeón nació durante una visita familiar, cuando un vecino le enseñó las nociones básicas del instrumento, lo que le permitió sorprender a su regreso a Villanueva y dar los primeros pasos en la música vallenata.

La puerta hacia la industria discográfica se abrió en la década de 1960, particularmente tras una actuación escolar y posteriores presentaciones radiales en Bogotá, donde interpretó ‘Amalia’, su primera composición. Sin embargo, fue en 1969 cuando alcanzó proyección nacional gracias al reconocimiento de Alfredo Gutiérrez, quien grabó su canción ‘Cariñito mío’, según Radio Nacional de Colombia. Este hito le permitió afianzarse en la industria y llevar su música a una audiencia mucho más amplia.

Con más de 80 composiciones grabadas, Murgas es autor de clásicos atemporales del repertorio vallenato. Su obra ‘La negra’, inspirada en una relación universitaria, acumula más de 30 versiones internacionales. Ha sido finalista en cinco ocasiones en el Festival de la Leyenda Vallenata con canciones como ‘Pliego de peticiones’ y ‘Juglares de mi tierra’, logrando que sus obras sean interpretadas por extranjeros y las figuras más relevantes del género, entre ellos Diomedes Díaz y Poncho Zuleta, conforme destaca PortalVallenato.net.

La labor de Murgas no se limita a la composición: en 1993 asumió la presidencia del Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, logrando importantes avances como la construcción de la tarima Escolástico Romero y la transmisión televisiva de la final. Actualmente, dirige el Museo del Acordeón en Valledupar, inaugurado en 2013, donde ejerce como anfitrión y pedagogo, transmitiendo el legado de la tradición caribeña. Este museo, ubicado en el barrio San Joaquín, fue declarado Referente Cultural por el Parlamento Andino y contiene más de 80 ejemplares históricos del instrumento.

¿Cuál ha sido el aporte de Beto Murgas a la música vallenata?

El aporte de Beto Murgas a la música vallenata es ampliamente reconocido por su legado como compositor de más de 80 obras grabadas, la internacionalización de canciones como ‘La negra’ y su papel fundamental en festivales y actividades pedagógicas que han fortalecido la identidad cultural del género, según El Espectador y PortalVallenato.net.

¿Qué representa el Museo del Acordeón de Valledupar creado por Beto Murgas?

El Museo del Acordeón, fundado por Beto Murgas en el barrio San Joaquín de Valledupar en 2013, es el primer espacio dedicado exclusivamente a la historia y evolución del acordeón en Colombia. Declarado Referente Cultural por el Parlamento Andino, el museo alberga una amplia colección de instrumentos y promueve el conocimiento del folclor caribeño tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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