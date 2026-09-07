Por: EL PILON SA

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El enfrentamiento entre Alianza Valledupar y Junior de Barranquilla, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor, ya comienza a movilizar a la afición regional. La boletería para el encuentro, programado para el próximo sábado 12 de septiembre a las 8:20 p. m., ha sido puesta a disposición exclusivamente a través de la aplicación Boletomóvil, según información confirmada por Alianza Valledupar Fútbol Club en su cuenta oficial de Instagram.

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La modalidad de venta de boletos para este evento futbolístico ha dado prioridad absoluta a la digitalización, pues únicamente quienes descarguen la aplicación Boletomóvil podrán acceder a la compra. En el proceso, los usuarios nuevos tendrán que completar un registro con sus datos personales antes de buscar el nombre de Alianza Valledupar y encontrar el evento correspondiente a la fecha 10. Para quienes ya están inscritos en la plataforma, bastará con localizar y seleccionar el partido para adquirir su ticket. Esta centralización facilita el control y seguridad, en línea con lo que se espera en eventos multitudinarios.

En cuanto a los precios, se habilitaron dos localidades en el estadio Armando Maestre Pavajeau, principal escenario de Valledupar. La tribuna Occidental tendrá un valor de $70.000, mientras que la tribuna Oriental se fijó en $50.000. Ambos precios estarán sujetos a un recargo adicional del servicio ofrecido por la aplicación Boletomóvil, tal como informó el propio club a través de sus canales oficiales.

La organización ha establecido estrictas normas para el ingreso al estadio, buscando garantizar una jornada pacífica y sin contratiempos. En la tribuna Occidental se permitirá el acceso a niños exclusivamente desde los 7 años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable, presenten su documento de identidad y dispongan de su boleta digital. Por otro lado, la tribuna Oriental tendrá un acceso más restrictivo, ya que se prohibirá totalmente el ingreso de menores de edad, con el objetivo de ordenar el flujo y la seguridad en esa zona específica. Adicionalmente, se prohibió categóricamente la entrada de la afición visitante con trapos, vuvuzelas e instrumentos musicales, reforzando el ambiente de tranquilidad. Todo este dispositivo busca garantizar la convivencia antes y durante el esperado partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar boletas para el partido Alianza Valledupar vs Junior a través de Boletomóvil?

Para adquirir entradas digitales, usted debe descargar la aplicación Boletomóvil en su dispositivo móvil. Posteriormente, debe registrarse con sus datos personales, buscar el evento correspondiente a la fecha 10 del torneo y seleccionar la ubicación deseada. Los usuarios que ya tienen cuenta solamente deben elegir el club Alianza Valledupar y proceder a la compra del boleto electrónico, según la información proporcionada por el club en sus canales oficiales.

¿Cuáles son las restricciones de ingreso para el partido entre Alianza Valledupar y Junior?

De acuerdo con lo informado por los organizadores, en la tribuna Occidental solo podrán ingresar niños desde los 7 años acompañados de un adulto responsable y con su respectivo documento de identidad y boleta. En la tribuna Oriental no se permitirá el ingreso de menores de edad. Para la afición visitante estará prohibido entrar con trapos, vuvuzelas e instrumentos musicales, normas diseñadas para asegurar el orden y la seguridad durante el evento deportivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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