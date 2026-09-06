Por: EL PILON SA

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Flabio Torres, reconocido estratega ibaguereño, fue presentado oficialmente el viernes 4 de septiembre como el nuevo director técnico de Alianza Valledupar. El acto de bienvenida contó con la participación del presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, junto al cuerpo técnico que acompaña al entrenador: Pedro Alzate, designado como asistente, y Jhonny Castañeda, encargado de la preparación física. Este anuncio se realizó en un contexto marcado por la reciente derrota del equipo vallenato ante América de Cali, con un marcador de 3-0 en el estadio Pascual Guerrero, un partido que el nuevo entrenador observó desde las tribunas antes de asumir el cargo.

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Con 55 años, Torres llega precedido por una carrera de casi veinte años como entrenador en el Fútbol Profesional Colombiano e internacional. En su etapa como jugador, militó en clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Después de colgar los guayos, emprendió trayectorias como técnico con pasos destacados en equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su imagen de 'salvavidas' ha sido forjada en el manejo de planteles en dificultades, como ocurrió con Deportivo Pasto: en 2011 logró el ascenso a la primera división y, en 2012, llevó el equipo a finales de Liga y Copa Colombia. De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, el presidente Ferreira resaltó no solo los antecedentes nacionales e internacionales del entrenador, sino también su compromiso al abandonar un trabajo en el fútbol boliviano para sumarse a la institución.

El enfoque de Torres al frente de Alianza Valledupar tiene como prioridad revertir la crisis reciente y fortalecer la formación de talento joven en el club. El técnico manifestó optimismo, asegurando que no contempla el descenso y fijando como meta inmediata la recuperación deportiva junto con la proyección de las categorías juveniles. Su visión táctica busca conjugar una propuesta ofensiva y orden defensivo, aludiendo a la necesidad de que el equipo muestre equilibrio y dinámica en el campo. Además, el entrenador resaltó la relevancia del estadio Armando Maestre Pavajeau como fortaleza local y sugirió aprovechar las altas temperaturas de Valledupar en los partidos oficiales. El calendario para Torres es inmediato: su debut será el 9 de septiembre ante Once Caldas, por los octavos de Copa BetPlay, mientras que el 12 de septiembre dirigirá su primer partido en la Liga BetPlay, donde Alianza Valledupar recibirá a Junior de Barranquilla.

¿Cuál es la trayectoria de Flabio Torres antes de unirse a Alianza Valledupar?

Flabio Torres, de 55 años, ha dirigido equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó, además de una carrera como futbolista en clubes destacados. Según la información del club, su mayor logro fue ascender a Deportivo Pasto en 2011 y llegar a finales en 2012.

¿Cuál será el enfoque táctico de Flabio Torres en Alianza Valledupar?

El entrenador buscará que Alianza Valledupar sea un equipo equilibrado, con propuesta ofensiva pero sin descuidar el orden defensivo. Según sus palabras, desea que el grupo muestre intensidad, dinámica y aproveche su localía y las condiciones climáticas de Valledupar en busca de mejores resultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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