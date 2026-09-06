Por: EL PILON SA

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El pasado viernes 4 de septiembre, Flabio Torres fue presentado de manera oficial como el nuevo director técnico de Alianza Valledupar, en un evento encabezado por el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira. La nueva dirección técnica contará también con Pedro Alzate como asistente y Jhonny Castañeda como preparador físico, quienes acompañarán a Torres en este desafío en el fútbol profesional colombiano.

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La llegada del estratega tolimense, de 55 años, se produce en un momento complejo para el equipo, que viene de sufrir una dura derrota 3-0 contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Flabio Torres asistió a ese encuentro desde la tribuna y ahora tiene la responsabilidad de revertir la difícil situación deportiva del plantel.

De acuerdo con la información proporcionada, Torres suma casi dos décadas en los banquillos, tras un recorrido como futbolista en equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. En su faceta de entrenador, ha dirigido instituciones como Deportivo Pasto —donde consiguió el ascenso a la primera división en 2011 y llevó al equipo a las finales de Liga y Copa Colombia en 2012—, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Por estas actuaciones, ha sido reconocido por su capacidad para enfrentar y superar situaciones críticas, especialmente en proyectos que requieren levantar planteles en crisis.

Durante la presentación oficial, el presidente Ferreira entregó simbólicamente las banderas de Valledupar y del departamento del Cesar al nuevo entrenador, confiando en que su experiencia sea clave para encontrar “un horizonte totalmente diferente” y revertir el actual momento. Por su parte, Flabio Torres se comprometió tanto con la recuperación del rendimiento del equipo como con el fortalecimiento de las divisiones juveniles, asegurando que “el descenso ni lo pienso ni lo toco” y apostando a lograr metas importantes con el actual grupo de jugadores.

En el aspecto táctico, Torres manifestó que su idea es lograr un equipo equilibrado, con propuesta ofensiva y orden en la cancha. El director técnico también resaltó el papel fundamental del estadio Armando Maestre Pavajeau como fortaleza del club, enfatizando el impacto del clima cálido de Valledupar en el desarrollo de los partidos, y sugirió que los encuentros en casa puedan jugarse en horarios que permitan aprovechar esta condición climática.

El debut oficial de Flabio Torres al frente de Alianza Valledupar será el miércoles 9 de septiembre ante Once Caldas en los octavos de final de la Copa BetPlay, mientras que el estreno en la Liga BetPlay está programado para el sábado 12 de septiembre, cuando reciban a Junior de Barranquilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Flabio Torres como director técnico en el fútbol profesional colombiano?

Flabio Torres es reconocido por su experiencia en el fútbol profesional colombiano, donde ha trabajado por cerca de veinte años. Comenzó su carrera como futbolista y luego asumió roles de entrenador en equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Uno de sus logros más destacados fue con Deportivo Pasto, logrando el ascenso en 2011 y llevando al club a las finales de la Liga y la Copa Colombia en 2012.

¿Qué propuesta táctica y objetivos trae Flabio Torres a Alianza Valledupar?

El nuevo entrenador de Alianza Valledupar, Flabio Torres, busca implantar un estilo de juego equilibrado, donde se combine la propuesta ofensiva con el orden táctico en todas las líneas del equipo. Además de aspirar a la recuperación deportiva inmediata, Torres tiene como objetivo proyectar jugadores jóvenes desde las categorías juveniles y aprovechar el clima local para convertir el estadio Armando Maestre Pavajeau en una verdadera fortaleza para el club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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