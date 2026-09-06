Por: EL PILON SA

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Flabio Torres, estratega tolimense con casi veinte años de experiencia en los banquillos del Fútbol Profesional Colombiano e internacional, fue presentado oficialmente este viernes 4 de septiembre como nuevo director técnico de Alianza Valledupar. El acto tuvo lugar con la presencia del presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, acompañado además del asistente Pedro Alzate y el preparador físico Jhonny Castañeda. Esta designación llega en un momento especialmente complejo para el equipo, tras la derrota 3-0 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, encuentro al que Torres asistió desde la tribuna poco antes de tomar el mando del plantel, según información suministrada en la rueda de prensa.

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Torres, de 55 años y originario de Ibagué, ha desempeñado distintos roles en el fútbol colombiano: tras su época como jugador en clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo, inició una carrera como entrenador que incluyó paradas en Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su trayectoria le ha valido la reputación de ser un 'salvavidas' para equipos en crisis, especialmente por su trabajo en Deportivo Pasto, donde en 2011 logró el ascenso a primera división y guio al equipo a instancias finales de Liga y Copa Colombia al año siguiente.

El presidente Ferreira destacó la amplia experiencia de Torres y agradeció su voluntad de dejar el fútbol boliviano para asumir este desafío en Valledupar. En palabras del directivo: “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”.

El nuevo técnico resaltó la importancia de mirar hacia adelante, evitando miedos como el descenso y apostando por la formación de talentos emergentes en las divisiones menores. En sus primeras declaraciones, enfatizó: “El descenso ni lo pienso ni lo toco, hay que pensar en grande. Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”.

Torres también dejó claro que su propuesta futbolística apuesta por el equilibrio, la elaboración táctica y la intensidad física, buscando equipos que no solo defiendan, sino que mantengan una dinámica constante y hagan sentir la localía, considerando incluso el efecto de las altas temperaturas de la ciudad. Además, solicitó que los partidos como local se jueguen a las 4:00 de la tarde para aprovechar el clima a favor del equipo.

El nuevo cuerpo técnico comenzó de inmediato los entrenamientos, pues Torres debutará oficialmente el miércoles 9 de septiembre ante Once Caldas por los octavos de final de la Copa BetPlay, y el siguiente sábado se estrenará en la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla, ambos compromisos decisivos para el arranque de su ciclo.

¿Quién es Flabio Torres y cuál ha sido su recorrido en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un entrenador de Ibagué con una destacada carrera de casi veinte años en el Fútbol Profesional Colombiano e internacional. Antes de su faceta de técnico, jugó profesionalmente para equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Como entrenador, ha dirigido a clubes como Deportivo Pasto —con el que logró el ascenso a la A y alcanzó finales de Liga y Copa Colombia—, además de Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó.

¿Cuál es la idea táctica de Flabio Torres para Alianza Valledupar?

Según el propio técnico, su intención es construir un equipo equilibrado, con énfasis en la elaboración de jugadas, el orden táctico y la intensidad física. Busca que sus equipos no se centren solamente en la defensa, sino que mantengan una actitud propositiva, dinámica y competitiva en cada partido. Además, planea aprovechar el factor clima durante los encuentros en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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