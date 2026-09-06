Por: EL PILON SA

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La tarde del viernes 4 de septiembre marcó un giro relevante en la vida deportiva de Alianza Valledupar, equipo que presentó de manera oficial a Flabio Torres como su nuevo director técnico. El acto, realizado en presencia de Carlos Orlando Ferreira, presidente del club, también sirvió para presentar al cuerpo técnico que acompañará a Torres, conformado por Pedro Alzate como asistente y Jhonny Castañeda como preparador físico, según lo informado por el club durante la rueda de prensa.

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La designación de Torres se produce en un contexto delicado, después de que el equipo sufriera una derrota contundente 3-0 frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, encuentro que el propio entrenador presenció desde la tribuna. En ese sentido, el presidente Ferreira resaltó tanto el recorrido del estratega de 55 años proveniente de Ibagué como su disposición para asumir el reto, destacando incluso que dejó su reciente trabajo en el fútbol boliviano para responder al llamado del conjunto vallenato. "Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente", expresó el dirigente durante la presentación.

El nuevo entrenador cuenta con casi 20 años de experiencia en los banquillos del Fútbol Profesional Colombiano e internacional, tras un paso como jugador en equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Como técnico, ha dirigido a clubes de la talla de Deportivo Pasto, con el que logró el ascenso en 2011 y un destacado desempeño en Liga y Copa Colombia en 2012, además de Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su reputación como ‘salvavidas’ de equipos en crisis crea altas expectativas sobre su llegada.

Frente al delicado presente del club, Torres se mostró optimista y sin contemplar la posibilidad del descenso. Manifestó que su prioridad es pensar en grande y fomentar las divisiones juveniles del equipo. Desde el aspecto táctico, explicó que no busca un equipo que se defienda únicamente, sino uno equilibrado en ataque, con orden y dinámica en la cancha. Además, consideró fundamental aprovechar la condición climática local en el estadio Armando Maestre Pavajeau, sugiriendo que los partidos se disputen a las 4:00 p.m. para que los rivales perciban el calor característico de Valledupar.

El debut del cuerpo técnico será exigente. El miércoles 9 de septiembre enfrentarán a Once Caldas en Manizales por los octavos de final de la Copa BetPlay, y el sábado 12 se dará el primer partido de Liga BetPlay en casa ante Junior de Barranquilla, según información oficial del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Flabio Torres y cuál es su experiencia en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un director técnico colombiano con cerca de dos décadas de experiencia en los banquillos nacionales e internacionales. Anteriormente fue futbolista en clubes como Deportivo Cali y Santa Fe, y como entrenador condujo a Deportivo Pasto al ascenso en 2011, llevándolo a finales de torneos nacionales. Además, ha dirigido equipos como Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó.

¿Cuál es el principal objetivo de Flabio Torres al asumir como técnico de Alianza Valledupar?

De acuerdo con declaraciones oficiales, el principal objetivo de Flabio Torres es revertir la crisis deportiva de Alianza Valledupar, fortalecer el rendimiento futbolístico y proyectar a los jugadores jóvenes de la institución. El entrenador expresó que no contempla el descenso y busca consolidar una idea táctica caracterizada por el equilibrio y la intensidad, aprovechando el clima local como ventaja competitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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