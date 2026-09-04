Luego de la salida de Alfredo Arias, Junior de Barranquilla mantiene la ilusión de retomar la senda de la victoria y así conseguir cosas muy importantes en el segundo semestre del año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Derrota de Junior contra Barranquilla le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su filial”)

Y es que para luchar por el tricampeonato, el equipo barranquillero contrató a Sebastián Viera como técnico, una persona que conoce y maneja bien el ADN del equipo y por eso hay ilusión con que se puedan conseguir buenos resultados.

Además, con la idea de atraer a sus hinchas y que se vuelvan a conectar con el equipo, el equipo sacó una nueva camiseta, que es bastante llamativa, elegante y sobria, por lo que les puede gustar mucho a los aficionados.

Lee También

Cómo es la nueva camiseta del Junior

Por medio de las redes sociales, Adidas, que es patrocinador oficial del equipo barranquillero, mostró que la tercera camiseta del equipo será blanca con tonos rosados y rojos.

De hecho, el rosado va en las mangas, el cuello, que es tipo polo, y una línea en medio de la parte delantera de la prenda, que la hace muy estética y llamativa. Esta es la nueva camiseta del Junior:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por adidas Colombia (@adidasco)

La marca explicó que los detalles están ubicados así por lo siguiente:

Blanco: frescura y luminosidad de Barranquilla, como lienzo del resto del diseño.

Tonos rosados: la riqueza cromática de la flor de cayena.

Franja horizontal: la fuerza visual de la flor, con dinamismo sobre una silueta clásica.

Detalles en rojo (cuello y mangas): la intensidad de los pétalos y el vínculo con los colores tradicionales del Junior.

Cayena en la espalda: el sello de la edición, origen directo de la inspiración.

“Para la nueva camiseta alternativa de Junior encontramos esa inspiración en la cayena, una flor que hace parte del paisaje, la cultura y la identidad de Barranquilla. Cada color, cada detalle y cada elemento del diseño buscan rendir homenaje a una ciudad vibrante y a una hinchada que vive el fútbol con una pasión única”, dijo Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director Brand Activation de Adidas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta del Junior

Tal como se ve en la página del Junior, los precios de la nueva prenda son:

Hombre: 319.950 pesos.

Mujer: 319.950 pesos.

Niño: 269.950 pesos.

(Ver también: Técnico del Junior no aguantó críticas y dejó botada la rueda de prensa, tras empate vs. Santa Fe)

Cuándo estrena la camiseta el Junior

Pese a que el equipo no lo ha hecho oficial, se estima que el equipo vista esta nueva prenda este sábado, 5 de mayo, en el compromiso frente a Jaguares que será a partir de las 8:20 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z