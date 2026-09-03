Por: Caracol TV

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En cuestión de horas, los festejos deportivos pueden dar paso al drama nacional. Así lo vivió América de Cali tras su victoria 1-0 sobre Atlético Nacional, el domingo 9 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, durante la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026. Esa noche, la ciudad de Cali disfrutó de una histórica celebración, coronada por el gol de Yeison Guzmán. Sin embargo, tan solo un día después, el lunes 10 de agosto, un terremoto golpeó fuertemente varias ciudades de Colombia, entre ellas Pereira, Quibdó, Manizales y, por supuesto, Cali, según reportes publicados por Noticias Caracol. El impacto fue devastador en varios sectores, incluyendo el barrio San Fernando, donde se encuentra el estadio Pascual Guerrero, que resultó seriamente afectado.

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La magnitud de los daños provocó la suspensión del compromiso entre América de Cali y Fortaleza correspondiente a la quinta fecha. Además, el equipo tuvo que reubicar su sede y, para la séptima jornada, recibió a Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira. Pese a estas circunstancias adversas, América logró imponerse 4-2, con goles de Marcos Mina, Jhon Murillo, Tomás Ángel y Yani Quintero.

Mientras tanto, la recuperación de las zonas afectadas por el sismo avanzaba de manera gradual. De acuerdo con lo relatado en Noticias Caracol, la reconstrucción fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades y a la solidaridad de miles de personas en todo el país. Así, poco a poco, ‘La Sucursal del Cielo’ —como se conoce a Cali— fue recuperando su espíritu y, con ello, se acercaba también el esperado retorno del fútbol a su icónico escenario. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se reabrieron las puertas del estadio Pascual Guerrero para el enfrentamiento entre América de Cali y Alianza Valledupar, correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Sin embargo, el regreso no estuvo exento de controles y restricciones especiales, comunicadas por el club en sus redes sociales. Según el América de Cali, la apertura de puertas se programó para las 2:00 p.m., permitiendo el acceso controlado a ciertas tribunas, con reubicaciones específicas de los abonados y el ingreso exclusivo de medios de comunicación en la tribuna occidental. Además, se estableció que el ingreso solo sería posible con documento de identidad y boleta, y que, por razones preventivas, no se permitirían elementos de animación, caravanas, ni presencia de hinchas visitantes.

El equipo compartió mensajes emotivos destacando la resiliencia de los caleños. “Un día volvimos a nuestra casa para reconstruirla juntos porque este pueblo sabe levantarse”, expresó América, reforzando el sentido de comunidad tras la adversidad.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron para el regreso al Pascual Guerrero tras el terremoto?

De acuerdo con la información publicada por América de Cali, se impusieron restricciones de acceso a las tribunas, control de aforo, reubicación de abonados y prohibición de elementos de animación, además del ingreso únicamente con documento de identidad y boleta, para garantizar la seguridad de los asistentes luego de los daños sufridos por el estadio.

¿Cómo afectó el terremoto la programación de partidos de América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

Según Noticias Caracol, los daños ocasionados por el sismo obligaron a América de Cali a suspender su partido ante Fortaleza y a trasladar su localía a Palmira para enfrentar a Junior de Barranquilla, mientras avanzaban las labores de reconstrucción en Cali antes de poder regresar al Pascual Guerrero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.