Por: Caracol TV

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La Selección Colombia femenina Sub-20 se prepara para afrontar un nuevo reto en su historia deportiva: el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Polonia, en 2026. El equipo dirigido por Carlos Paniagua busca dejar en alto el nombre del país, siguiendo como referencias a jugadoras destacadas tales como Luisa Agudelo, Juana Ortegón y Maithe López, líderes de la actual generación según Noticias Caracol. La meta principal de esta escuadra es ser protagonistas y buscar el anhelado trofeo en una competencia de alto nivel.

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El torneo, denominado oficialmente Copa Mundial Femenina Sub-20, llega a su duodécima edición, habiendo visto cinco países diferentes alzarse con el título desde su creación. De acuerdo con Noticias Caracol, Estados Unidos, Alemania y República Popular y Democrática de Corea (RPD de Corea) comparten el primer lugar en el palmarés, con tres títulos cada uno. Precisamente, el grupo de Colombia en este certamen incluirá a las actuales campeonas mundiales, la RPD de Corea, lo que representa un importante desafío para el combinado nacional.

El Mundial femenino Sub-20 comenzará el sábado 5 de septiembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes, con partidos en ciudades polacas como Lodz, Bielsko-Biala, Katowice y Sosnowiec. La Selección Colombia femenina Sub-20 quedó ubicada en el grupo E, junto a RPD de Corea, Costa Rica y Portugal. El debut de Colombia será el lunes 7 de septiembre frente a Costa Rica, encuentro que podrá seguirse en vivo por la señal de Gol Caracol, Ditu y el portal www.golcaracol.com.

Sobre su grupo, la República Popular y Democrática de Corea se perfila como el rival más fuerte al ser las campeonas vigentes, con títulos en 2006, 2016 y la última edición en Colombia en 2024. Portugal, por su parte, es una selección en proceso de crecimiento, mientras que Costa Rica es un equipo tradicional dentro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El calendario de partidos de Colombia incluye enfrentamientos contra Costa Rica el 7 de septiembre, Portugal el 10 de septiembre y la RPD de Corea el 13 de septiembre, todos a las 11:00 a.m. (hora de Colombia) y con transmisión por Gol Caracol y Ditu.

¿Cuáles son los rivales de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia?

De acuerdo con la información de Noticias Caracol, Colombia compartirá el grupo E con República Popular y Democrática de Corea, Costa Rica y Portugal. La RPD de Corea es la actual campeona y principal favorita, mientras que Costa Rica representa a la Concacaf y Portugal llega como una selección en crecimiento, presentando así distintos retos para el combinado nacional.

¿Cuándo y dónde juega la Selección Colombia femenina Sub-20 sus partidos en el Mundial 2026?

El equipo femenino colombiano disputará sus partidos de grupo en la ciudad de Lodz, Polonia, iniciando ante Costa Rica el 7 de septiembre, enfrentando a Portugal el 10 y cerrando contra la RPD de Corea el 13 del mismo mes. Todos los partidos serán a las 11:00 a.m. (hora de Colombia) y podrán verse en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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