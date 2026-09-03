Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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BOLD, creador de contenido que vio la luz en Puerto Boyacá y creció en Ibagué, se encuentra en una etapa clave de su carrera: dejar de ser considerado solo “el barbero de la Selección Colombia” y ganar fuerza como generador de contenido digital. Su historia, de acuerdo con el propio relato incluido en el artículo, es la de una reinvención constante, marcada por el esfuerzo y el acompañamiento de figuras relevantes del fútbol colombiano.

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Antes de volverse reconocido, BOLD soñaba con convertirse en futbolista. Luego de su nacimiento en Puerto Boyacá y una infancia en Ciénaga, Magdalena, se trasladó a Ibagué a los 15 años buscando mejores oportunidades. Allí, en el barrio Ambalá, vivía con su abuela y trabajaba en diversos oficios mientras mantenía la esperanza de sobresalir en el deporte. Fue precisamente en ese sitio donde aprendió a cortar cabello, un oficio que surgió como solución a sus necesidades económicas y que eventualmente se transformó en la clave para abrirse camino en el entorno del fútbol profesional.

El ascenso comenzó tras abrir su primera barbería formal en Calarcá. Su talento y dedicación lo llevaron a ganar la confianza de jugadores del Deportes Tolima, como John Méndez, Mateus Uribe, John Valencia y Marco Pérez. Esta cercanía le permitió profundizar en ese entorno, pero la transformación real llegó con el apoyo de Juan Pablo Nieto, quien lo ayudó a modificar su mentalidad y a entender que las oportunidades debían aprovecharse con responsabilidad. Como recuerda BOLD, este fue el punto de quiebre para aspirar a algo más grande.

La oportunidad de trabajar con la Selección Colombia se presentó gracias a la recomendación de Gareto Barber, lo que permitió que estuviera junto a figuras como James Rodríguez, Jhon Arias y Jorge Carrascal durante eventos de Eliminatorias y el Mundial. Su círculo llegó a expandirse hasta selecciones como Uruguay. En ese proceso, BOLD empezó a mirar más allá de las tijeras: nació la inquietud por narrar historias y generar contenido.

El apoyo de Flix Creative, Eddie Medina y Óscar Zavala fue clave para que BOLD diera el salto hacia los proyectos digitales. Los retos, podcasts y dinámicas creadas junto a futbolistas e hinchas –como poner a Bryan Rovira a trabajar como mesero o hacer trivias futboleras– muestran que busca innovar y conectar. A esto se suma la reciente alianza con Under Armour Latinoamérica, que le da impulso para fortalecer su presencia como creador de contenido. Aunque busca ganar visibilidad, asegura que su objetivo central es utilizar el alcance de las redes sociales para ayudar a otros, siempre recordando sus raíces en Ibagué, donde está su familia y el inicio de su historia.

¿Cómo logró BOLD pasar de ser barbero a trabajar con la Selección Colombia?

La transición de BOLD inició cuando su trabajo como barbero empezó a llamar la atención de jugadores del Deportes Tolima. Su vínculo con futbolistas y el apoyo de personas como Gareto Barber, quien lo recomendó con Jhon Arias, le permitieron acercarse al entorno de la Selección Colombia y trabajar con figuras reconocidas durante eventos clave como Eliminatorias y el Mundial.

¿Qué proyectos digitales desarrolla BOLD como creador de contenido?

Con el respaldo de Flix Creative, Eddie Medina y Óscar Zavala, BOLD ha impulsado iniciativas como podcasts, retos y dinámicas interactivas con futbolistas e hinchas, que incluyen desde desafíos hasta trivias sobre el Deportes Tolima. Busca fortalecer su identidad en plataformas digitales y, gracias a la alianza con Under Armour Latinoamérica, planea ampliar su impacto ayudando a otras personas a través de sus canales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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