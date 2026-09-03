Por: Portal Bogotá

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La Carrera de la Mujer 2026 vuelve a ser protagonista en la agenda de grandes actividades deportivas de Bogotá, en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Las participantes que ya realizaron su inscripción podrán reclamar su kit de competencia el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el Cubo de Colsubsidio, situado en la avenida carrera 30 # 52-77, en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., según información divulgada en el portal oficial de la ciudad de Bogotá.

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Para aquellas personas que no puedan acercarse personalmente, existe la posibilidad de delegar a un tercero, siempre y cuando este lleve un documento impreso de autorización, que puede diligenciarse a través de la página web oficial del evento. Esta alternativa busca facilitar el acceso de todas las inscritas a sus implementos previos a la competición, garantizando una logística organizada y eficiente.

El kit de competencia para la Carrera de la Mujer 2026 incluye una medalla de finalista, la cual únicamente se entregará a quienes finalicen el recorrido, junto con el número de competencia, una camiseta oficial y una bolsa de kit. Estos elementos son indispensables para vivir a plenitud la experiencia del evento, así como para distinguir a quienes toman parte en la jornada deportiva, enfocada especialmente en las mujeres.

La Carrera de la Mujer mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de Bogotá y los organismos de salud pública. El evento se compromete a seguir rigurosamente los protocolos y buenas prácticas sanitarias para brindar seguridad tanto a las participantes como a la comunidad en general. Las medidas específicas y los protocolos que se aplicarán dependerán de la normatividad vigente en el Distrito al momento de la competencia, asegurando así el mayor nivel de bioseguridad posible.

Recuérdese entonces que las mujeres inscritas deben acercarse al Cubo de Colsubsidio en las fechas señaladas para reclamar sus implementos. Esta competencia, más allá de una muestra deportiva, representa un llamado a la integración y participación ciudadana bajo lineamientos de bienestar y autocuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los elementos que incluye el kit de competencia de la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá?

El kit de competencia consta de una medalla de finalista —exclusiva para quienes terminen el recorrido—, así como el número de competencia, una camiseta oficial y una bolsa específica para el kit. Todos estos elementos son entregados durante los días previos al evento y son requeridos para participar.

¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad para la Carrera de la Mujer 2026?

Según la información oficial, la organización de la Carrera de la Mujer se mantendrá alineada con las autoridades de Bogotá y de salud pública. Los protocolos de bioseguridad y las medidas finales se ajustarán conforme a la normatividad vigente en el Distrito, garantizando las mejores prácticas de protección para participantes y asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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