Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para acoger uno de los eventos deportivos de mayor relevancia en su agenda anual: el Giro de Rigo, confirmado para el próximo 1 de noviembre de 2026. Esta decisión, anunciada por la Alcaldía de Santiago de Cali y el reconocido ciclista y empresario Rigoberto Urán, se da en un contexto desafiante para la ciudad y la región, que se recuperan tras la emergencia provocada por un sismo. De acuerdo con la información oficial, este evento no solo será una competencia ciclística, sino también una oportunidad para estimular tanto el turismo como la economía local.

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Dentro del marco del anuncio, se formalizó una alianza entre el sector público y la empresa privada con el propósito de aportar ayudas humanitarias y materiales dirigidos a las zonas afectadas. Según los detalles entregados, el apoyo incluye 90 toneladas de cemento, 70 toneladas de adobe, 10 toneladas de hidratación, 1.200 mercados y más de 15.000 unidades de alimentos. Estas ayudas pretenden asistir la reconstrucción y el abastecimiento básico de la población que sufrió daños.

Las entregas están programadas no solo para Cali, sino también para municipios como Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo. Parte de los insumos será utilizada dentro de la capital vallecaucana a través del banco de materiales organizado por la Administración Distrital, enfocado especialmente en la reconstrucción de viviendas rurales y residencias con daños menores, según indicó la autoridad local.

El alcalde Alejandro Eder resaltó el potencial impacto económico del evento. Se espera la llegada de miles de ciclistas y sus acompañantes, lo que puede traducirse en movimiento para sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio. Por su parte, Rigoberto Urán subrayó la importancia de mantener el evento en Cali para reflejar confianza y contribuir a la reactivación económica. Urán estimó que la competencia podría representar un ingreso aproximado de 30 millones de dólares, considerando las más de 11.000 personas inscritas.

El Giro de Rigo, programado para domingo primero de noviembre, tendrá dos rutas: una larga de 180 kilómetros y otra corta de 68 kilómetros, lo que permite la participación de ciclistas aficionados y experimentados. En palabras de Urán, “Cali en este momento necesita reactivación y turismo”, destacando así el respaldo entre sectores públicos y privados para lograr la meta propuesta.

¿Cuándo se realizará el Giro de Rigo en Cali y cuáles serán sus recorridos?

El Giro de Rigo está programado para el primero de noviembre de 2026 en Cali. Este evento tendrá dos alternativas de recorrido: una ruta larga de 180 kilómetros y una corta de 68 kilómetros, permitiendo la participación tanto de ciclistas aficionados como de expertos.

¿Qué impacto económico y social se espera con la realización del Giro de Rigo en Cali?

De acuerdo con declaraciones del alcalde Alejandro Eder y Rigoberto Urán, se espera que el evento impulse sectores como hotelería, gastronomía y comercio, generando una derrama económica estimada en 30 millones de dólares y promoviendo la recuperación tras la emergencia reciente, además de fomentar la reconstrucción de viviendas mediante ayudas materiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.