Por: Portal Bogotá

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La Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá quiere ser mucho más que un reto deportivo: es un espacio donde las mujeres, tanto atletas experimentadas como aficionadas, se reúnen para celebrar sus logros, compartir historias y seguir avanzando juntas. De acuerdo con la información oficial difundida por el portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la edición de este año se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre de 2026, tomando como punto de encuentro principal el emblemático parque Simón Bolívar, ubicado en la carrera 48 con calle 53.

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Esta competencia ha dispuesto varias categorías y distancias, pensadas para que las participantes puedan elegir la que mejor se adapte a sus capacidades o deseos de superarse. Para quienes están iniciando en el mundo del running, la carrera de 5 kilómetros, denominada 'Inspirada', representa una excelente oportunidad de empezar a transformar su salud y percepción personal. En esta modalidad, agrupadas en categorías de 18 a 39 años, 40 a 49 años y mayores de 50 hasta 79 años, las actividades de calentamiento inician a las 6:05 a. m., con salida a las 7:00 a. m., y existe un punto de control de cronometraje al inicio y meta.

Para quienes buscan un reto mayor, la 'Empoderada', correspondiente a la distancia de 10 kilómetros, ofrece una alternativa para instaurar hábitos duraderos de ejercicio. Esta, igual que la de 15 kilómetros ('Poderosa'), comienza su calentamiento a las 7:05 a. m., con salida programada desde las 8:15 a. m. La prueba reina, la media maratón de 21 kilómetros ('Valiente'), permite a las participantes probar sus límites físicos y mentales, complementando el cronometraje con puntos de control en los kilómetros 5, 10, 15 y la meta.

La entrega de kits está programada para el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, en el Cubo de Colsubsidio (avenida carrera 30 # 52-77), de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Allí las corredoras deben presentar el voucher asignado, identificar su punto de entrega con apoyo de personal orientador, y posteriormente reclamar la camiseta oficial. Se permite a terceros reclamar el kit, siempre y cuando lleven la solicitud diligenciada desde el sitio oficial, sin aceptar cartas ni copias físicas de documentos.

La inscripción a la carrera incluye medalla de finalista únicamente para quienes culminen el recorrido, además del número de competencia, camiseta oficial y bolsa de kit. El acceso al parque ofrece zonas diferenciadas para el público general y para la zona VIP, siendo recomendable llegar una hora antes del inicio para evitar contratiempos.

Durante el evento, el cronometraje se realiza con un chip adherido al número de competencia; no registrar paso en los puntos de control implica descalificación. Los resultados estarán disponibles el mismo día, desde las 2:00 p. m., en el sitio oficial de la Carrera de la Mujer 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué categorías y distancias existen en la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá?

La Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá ofrece opciones para distintos niveles de experiencia: 5K 'Inspirada' para principiantes, 10K 'Empoderada', 15K 'Poderosa' y 21K 'Valiente' para corredoras experimentadas. Cada distancia agrupa categorías por edades y, en algunos casos, incluye división élite avalada por la Federación Colombiana de Atletismo.

¿Cómo se realiza la entrega de los kits para la Carrera de la Mujer 2026?

De acuerdo con la organización, los kits se entregarán el 4 y 5 de septiembre de 2026 en el Cubo de Colsubsidio. Las corredoras deben llevar su voucher y seguir la señalización para reclamar tanto su número de competencia como la camiseta oficial. Es posible autorizar a un tercero para recoger el kit, presentando la documentación solicitada desde el portal oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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