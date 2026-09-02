Con las novedades que se avecinan en Bogotá, hay un aspecto clave en la convivencia de los ciudadanos que se puede convertir en un dolor de cabeza para quienes no lo tengan en cuenta.

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Sacar a pasear la mascota y no recoger los excrementos del espacio público o áreas comunes podría provocar una multa tipo uno de 116.127 pesos, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Es de mencionar que en Bogotá se puede cambiar la medida correctiva de multa tipo 1 o 2 por una actividad pedagógica de convivencia o programa comunitario, solicitando el agendamiento dentro de los primeros cinco días hábiles después de expedida la orden de comparendo.

Una vez tenga su certificado, podrá solicitar en la Inspección de Policía el cambio de la multa económica por su participación en estas actividades.

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La Secretaría Distrital de Seguridad recuerda que, a través de la plataforma LICO (Liquidación y Cobro), el pago de multas es un trámite rápido, sencillo y 100 % seguro.

¿Cómo pagar el comparendo por excremento de mascotas en Bogotá?

Ingresar a: lico.scj.gov.co Digitar el número de documento y actualizar los datos. Seleccionar la opción PAGO GOU – PSE. Ejecutar el pago y recibir el comprobante en su correo electrónico.

Las personas que tengan comparendos pendientes pueden acercarse a los CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, donde recibirán orientación profesional.

También están disponibles las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, habilitadas de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

La Secretaría de Seguridad recuerda que, si transcurridos seis meses desde la imposición de la multa esta no ha sido pagada con sus respectivos intereses, el ciudadano enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día.

Entre las principales limitaciones está que no podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público, no podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes, no podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado, entre otros.

¿Cómo limpiar correctamente los excrementos de las mascotas?

Limpiar adecuadamente los desechos de las mascotas previene la propagación de bacterias y parásitos peligrosos en el hogar. La higiene constante protege la salud de animales y personas por igual.

Retirar las deposiciones de forma inmediata evita que los patógenos se multipliquen en el entorno doméstico. El uso de guantes desechables resulta imprescindible para manipular cualquier tipo de residuo orgánico.

Para recoger las heces sólidas en pisos duros, conviene emplear bolsas plásticas biodegradables o toallas de papel absorbente. Es necesario desechar estos materiales en contenedores cerrados destinados a residuos no reciclables.

Al limpiar orina o restos frescos, evite aplicar productos con amoníaco. Esta sustancia química imita el olor del pis y estimula al animal a marcar nuevamente el mismo punto del espacio.

La aplicación de limpiadores enzimáticos específicos disuelve las proteínas y los ácidos presentes en los desechos. Estos productos eliminan las manchas profundas y neutralizan los malos olores por completo.

En superficies textiles o alfombras, aplique una solución de vinagre blanco con agua tibia. Absorba el líquido con un paño seco mediante ligeros toques sin frotar la fibra manchada.

Desinfectar la zona afectada con alcohol antiséptico o jabón neutro garantiza la eliminación total de agentes infecciosos. Deje actuar el producto durante diez minutos antes de secar la superficie adecuadamente.

Lavar y desinfectar la bandeja sanitaria de los gatos semanalmente previene la acumulación de gérmenes. Utilice agua caliente y detergente suave para evitar intoxicar a la mascota con fragancias intensas.

Finalmente, el lavado de manos con abundante agua y jabón desinfectante debe realizarse inmediatamente después de la limpieza. Mantener este hábito de aseo garantiza un entorno limpio y seguro para todos.

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