Después de varias semanas de permanecer cerrada, Rü Patisserie volvió a recibir clientes este martes 1 de septiembre. El anuncio fue hecho por su fundadora, María del Carmen Quevedo, quien aseguró que la reapertura representa un nuevo comienzo después de la difícil situación que enfrentó recientemente.

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La empresaria se hizo conocida luego de que se difundieran en redes sociales las imágenes de las cámaras de seguridad de su establecimiento, en las que quedó registrado un violento ataque que, según su relato, ocurrió después de que le comunicara a un extrabajador que no continuaría trabajando en el negocio.

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En diálogo con El Tiempo, Quevedo explicó que el hombre había llegado al establecimiento aproximadamente dos semanas antes, luego de responder a una oferta laboral publicada en Facebook.

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Según su testimonio, durante esos días habría tenido comportamientos que le causaron preocupación, por lo que tomó la decisión de finalizar el vínculo laboral.

“Tenía comportamientos extraños. Empezó a invadir mi espacio personal, decía que se había aprendido la placa de mi carro y que estaba muy bonita”, relató la empresaria al medio.

El ataque se habría producido durante una conversación relacionada con el pago de la liquidación. De acuerdo con su versión, la discusión terminó en una agresión física.

“Primero me dijo: ‘Si quiere no vuelvo’. Y luego: ‘¿Usted me garantiza que me va a pagar?’. Y en ese momento me dio un golpe violento en la cara”, contó Quevedo.

Las cámaras de seguridad registraron posteriormente la agresión y cómo la mujer fue arrastrada por el cabello por diferentes espacios del establecimiento, incluida la cocina. La situación terminó cuando algunas personas que se encontraban cerca acudieron al lugar tras escuchar sus llamados de auxilio.

De acuerdo con el relato de Quevedo, las heridas que sufrió durante el ataque le generaron una incapacidad médica de 20 días.

La fundadora de Rü Patisserie también aseguró que recibió decenas de golpes y presentó lesiones en diferentes partes del cuerpo, además de una fractura en la nariz y heridas en las manos y el rostro.

“Me dieron una incapacidad de 20 días, tengo más de 80 golpes y laceraciones en todo el cuerpo; en mis manos, que son mi herramienta de trabajo. Me arrancó parte del pelo”, afirmó al medio.

Luego de varias semanas sin atención al público, Rü Patisserie confirmó mediante sus redes sociales que volvería a funcionar desde el 1 de septiembre.

“Después de unas semanas que jamás imaginamos vivir, hoy podemos decirlo: RÜ VUELVE”, señaló el establecimiento en una publicación, en la que también agradeció los mensajes de solidaridad recibidos durante este periodo.

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La pastelería recordó que el proyecto nació hace cinco años y destacó el respaldo de las personas que estuvieron pendientes tanto de la salud de su fundadora como del futuro del negocio.

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El establecimiento retomó su actividad habitual con sus productos de pastelería y café en su sede ubicada en la calle 119B # 5-09, en Usaquén, Bogotá.

En un video publicado para anunciar personalmente el regreso, María del Carmen Quevedo habló de lo ocurrido y reconoció que durante las semanas posteriores a la agresión llegó a pensar que tendría que cerrar definitivamente.

“Las últimas semanas vivimos una situación muy difícil. Lo que ocurrió fue algo que jamás imaginé tener que vivir. Fueron momentos en los que pensé que, de pronto, Rü no iba a volver a abrir sus puertas”, expresó.

La empresaria también agradeció a los clientes que se comunicaron con ella para preguntarle por su estado y por la continuidad del negocio.

“Así que hoy estoy acá, personalmente, para contarles algo que me hace muy feliz: Rü vuelve”, afirmó.

Con la reapertura, Quevedo busca continuar adelante con el proyecto que, según explicó, comenzó hace cinco años y al que ha dedicado buena parte de su trabajo.

“Este ha sido un capítulo muy difícil, sí, pero esta historia todavía no termina”, manifestó al finalizar el video.

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