Un profundo dolor e indignación causan los nuevos hallazgos revelados en el marco de la investigación por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, la joven universitaria y patinadora artística de 21 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del pasado 21 de febrero en el norte de Bogotá. Tras una serie de rigurosas pesquisas y la valoración de contundentes elementos probatorios, una juez de control de garantías ordenó la captura inmediata de la expareja sentimental de la víctima, identificada como José David López Celis, al considerarlo un peligro inminente para la sociedad y para otras mujeres.

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Entre las piezas clave del expediente, ventiladas por el programa Bajo Sospecha de Pulzo.com, figura el testimonio de un conductor de plataforma digital que transportó a la víctima hasta el apartamento del sospechoso para que recogiera a su mascota y algunas pertenencias. El relato del transportador se entrelaza con una serie de chats en los que, ante la prolongada ausencia de la joven y la falta de respuesta a los mensajes, el conductor le escribió con insistencia advirtiéndole que alertaría de inmediato a las autoridades si no aparecía.

Para la togada encargada del caso, las pruebas demuestran una clara dinámica de violencia basada en género. Durante la audiencia, la juez señaló que “el imputado instrumentalizó el chantaje emocional” y simuló falsas amenazas de suicidio como “un mecanismo de manipulación bajo perspectiva de género para atraer nuevamente a la víctima” al inmueble. Asimismo, la funcionaria judicial describió la extrema crueldad del crimen: “La modalidad empleada denota una especial perversidad y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. El agresor utilizó su superioridad física para reducir a Laura Valentina Lozano mediante golpes para luego proceder a asfixiarla… La modalidad de estrangulación por la espalda, tras haber coaccionado a la víctima mediante una falsa amenaza de suicidio para que regresara al inmueble, evidencia una instrumentación de la culpa”.

A esto se sumó el hallazgo de que el procesado poseía el control total de las redes sociales de la deportista, configurando un riesgo latente de obstrucción a la justicia dentro de lo que los expertos catalogaron como la fase de explosión de un ciclo de violencia impulsado por la negativa a aceptar la autonomía de la mujer.

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El desgarrador testimonio de la madre de la víctima, Nancy Torres, quien dialogó en exclusiva con el mismo medio, expuso los horrores encontrados en la escena del crimen: “Yo pensaba que a mi hija él la había estrangulado con sus manos, manos que nunca me gustaron por lo grandes, yo todo el tiempo he estado pendiente del caso y le pido a la Fiscalía que quiero ver el reporte de Medicina Legal. Me lo envían, lo leo y aparece que mi hija tiene varias heridas de golpes, luego me dan el expediente y me empiezo a enterar de más cosas. En el sitio encontraron una bufanda, esa fue un arma que él uso, que él preparó, yo diría que él pensó y armó todo como lo iba a hacer, hubo sevicia, maldad y ganas de hacer daño y lo logró. No soy más amplia, pero eso encontraron en la escena”.

Acá la entrevista completa con Bajo Sospecha, de Pulzo.com.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.