Por: El Espectador

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El reciente hallazgo del cuerpo sin vida de María Hernández Morales durante una jornada de visitas en la cárcel La Modelo, en Bogotá, ha puesto en evidencia serias falencias en los procedimientos de protección y vigilancia al interior de este centro penitenciario. Según la información aportada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el interno William Rafael Martínez Alvarino, a quien Hernández había acudido a visitar, admitió ante los funcionarios ser el responsable de su muerte. Este primer informe ha sido crucial para que la Fiscalía General de la Nación evalúe si existen elementos para imputar oficialmente el caso como feminicidio, una definición que el Ministerio de Justicia declaró pendiente hasta el avance de la investigación.

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Los hechos ocurrieron hacia el mediodía del 22 de agosto, cuando el cuerpo de Hernández fue encontrado en el pabellón 13 del establecimiento. La víctima, madre de tres hijos y residente en Talaigua Nuevo, Bolívar, había ingresado a la prisión cerca de las 10 de la mañana. Las autoridades, según El Tiempo, señalaron que Martínez Alvarino, interno desde 2018 por tentativa de feminicidio y con una condena de más de 21 años, fue aislado de inmediato tras los hechos y que el procedimiento legal quedó en manos de la Fiscalía y la Policía, quienes siguen esperando el dictamen definitivo de Medicina Legal sobre la causa exacta de la muerte.

El Ministerio de Justicia, de acuerdo con los reportes citados, pidió revisar de manera urgente los protocolos de visitas, la existencia y efectividad de mecanismos de alarma como los botones de pánico y los tiempos de respuesta del personal encargado. Hasta el momento, las entidades oficiales no han ofrecido una explicación sobre la cantidad de tiempo que María y el interno permanecieron sin supervisión o cómo se detectó la emergencia dentro del pabellón. Este caso resalta la importancia de reforzar las medidas de protección, tanto para las personas privadas de la libertad como para quienes ingresan como visitantes, en especial dentro de escenarios donde persisten riesgos de violencia basada en género.

En este contexto, cifras recientes de la Fiscalía indican que entre enero y junio de 2026 se han tipificado 11 feminicidios en Bogotá, sumando una víctima más respecto al mismo periodo del año anterior. Además, durante ese semestre Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales el 43,3 % fueron consideradas de riesgo extremo. La tragedia de Hernández Morales vuelve a poner el foco sobre la protección de mujeres en contextos de vulnerabilidad y sobre la necesidad de respuestas institucionales inmediatas frente a los casos de violencia de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas especiales existen en las cárceles de Bogotá para prevenir feminicidios?

De acuerdo con los reportes, el Ministerio de Justicia ha solicitado al Inpec un informe detallado sobre los procedimientos de seguridad durante las visitas, incluyendo el funcionamiento de botones de pánico y otros mecanismos de alerta. Sin embargo, tras la muerte de María Hernández, se anunció una revisión de los protocolos actuales para identificar fallos y definir nuevas medidas de protección tanto para visitantes como para internas, especialmente en escenarios donde hay antecedentes de violencia de género.

¿Cómo se determina legalmente un caso de feminicidio en Colombia?

Según las autoridades citadas, la Fiscalía investiga si el crimen ocurrido dentro de la cárcel La Modelo corresponde a un feminicidio, es decir, un asesinato motivado por el hecho de ser mujer y bajo circunstancias específicas que evidencien violencia de género. Para su tipificación es necesario que se acredite el contexto de violencia y otras circunstancias del hecho, elementos que son verificados durante la investigación judicial y mediante el dictamen de Medicina Legal.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.