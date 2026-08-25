Por: El Espectador

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En Bogotá, la llegada del vehículo eléctrico ha comenzado a generar nuevos retos cotidianos para quienes viven en apartamentos, especialmente en los más de 36.000 conjuntos residenciales de la ciudad. El interrogante central para muchos ciudadanos que piensan cambiar su carro tradicional por uno eléctrico tiene que ver con la recarga: "¿Dónde lo voy a cargar?" La aparente sencillez de la pregunta esconde una realidad compleja. La solución no pasa solo por instalar un tomacorriente adicional en el parqueadero, sino que implica la aprobación de la asamblea de copropietarios y un análisis técnico sobre la capacidad eléctrica del conjunto.

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Esta situación ya está presente en la capital, a medida que avanza la transición hacia la movilidad sostenible. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en 2025 se matricularon cerca de 10.000 vehículos eléctricos, una cifra considerable al comparar con los 2.826 que existían en 2021 y que se prevé subirá a 33.527 para 2026. Este crecimiento, que se concentra especialmente en el norte y el centro ampliado de Bogotá, está impulsando la discusión sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de carga disponible en conjuntos rezagados frente al avance de los carros eléctricos.

La problemática va más allá de la instalación de puntos de recarga. Según Johan Ballesteros, CEO de Balcam, empresa dedicada al acompañamiento de asambleas en propiedad horizontal, el temor y la desinformación dificultan la toma de decisiones al respecto. Ballesteros señala que su compañía participó este año en 77 asambleas en Bogotá, de las cuales en la gran mayoría se abordó el tema de la recarga eléctrica para vehículos. No obstante, en el 90% de los casos, las propuestas fueron descartadas. Las preguntas que más se repiten son: ¿qué ocurre si un residente instala un cargador y, posteriormente, otros cien hacen lo mismo? ¿La red eléctrica del conjunto soportaría esa demanda?

Este panorama refleja un desfase entre el rápido avance de los vehículos eléctricos y la velocidad con la que las soluciones técnicas y la reglamentación interna de los conjuntos se adaptan a la nueva realidad. Así, las inquietudes pronto llegan no solo a las asambleas, sino también a talleres, organismos de emergencia y compañías de seguros. La transformación hacia una movilidad más limpia demanda, entonces, que los diferentes actores de la ciudad busquen alternativas conjuntas para responder a las nuevas necesidades que trae este cambio de paradigma.

¿Qué pasa si la red eléctrica de un conjunto residencial no soporta la carga de varios carros eléctricos?

Si la red eléctrica de un conjunto residencial no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer la carga de varios vehículos eléctricos, pueden presentarse riesgos de sobrecarga, daños en las instalaciones y afectaciones al suministro energético para otros residentes. Esto refuerza la importancia de que la instalación de puntos de recarga sea discutida y aprobada en la asamblea de copropietarios, como indican fuentes especializadas consultadas en el texto.

¿Por qué hay temor en los conjuntos residenciales para aprobar puntos de carga de carros eléctricos?

El temor en los conjuntos residenciales surge principalmente por la incertidumbre respecto a los límites de la red eléctrica y el posible aumento en la demanda energética. De acuerdo con el testimonio de Johan Ballesteros de Balcam, la mayoría de las asambleas desestiman las propuestas por dudas relacionadas con la capacidad técnica del sistema y consecuencias futuras si más habitantes deciden instalar cargadores de vehículos eléctricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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