Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una profunda tristeza embarga a la comunidad de Cartago y, en particular, al barrio El Trébol, tras conocerse la noticia de la muerte de Olga Lucía Quiceno Grajales, quien tenía 38 años. De acuerdo con información publicada por El Diario, Olga Lucía perdió la vida el domingo 23 de agosto, alrededor de las 3:00 de la tarde, en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 48 de la vía nacional que conecta a los municipios de Apía y Pueblo Rico, específicamente en el sector conocido como la vereda La Línea.

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El reporte entregado detalla que Olga Lucía iba conduciendo una motocicleta Bajaj Discover 150, identificada con la placa HDV-50E, cuando por razones que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo. Producto de la caída a un costado de la carretera, sufrió lesiones de tal gravedad que perdió la vida en el lugar de los hechos. La notificación del accidente llegó al Cuerpo de Bomberos de Apía, el cual alertó a la Policía. Las unidades policiales atendieron la situación, encontraron a la víctima ya sin signos vitales y, cumpliendo con el protocolo, procedieron a acordonar el área para que las autoridades judiciales efectuaran la revisión correspondiente.

El grupo de Criminalística adscrito a la Policía de Tránsito y Transporte fue el encargado de adelantar la inspección técnica tanto del lugar del accidente como del cuerpo de Olga Lucía. Tras estas diligencias, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Pereira, donde Medicina Legal realizará la necropsia, procedimiento fundamental para establecer las causas exactas de la muerte y aportar elementos a la investigación sobre el siniestro. La noticia ha generado consternación entre quienes conocieron a la mujer, quienes ahora la recuerdan y lamentan su inesperada partida. Su residencia en el barrio El Trébol de Cartago era bien conocida, y este trágico desenlace deja un vacío profundo en su entorno más cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué circunstancias rodearon el accidente de Olga Lucía Quiceno Grajales en Apía?

De acuerdo con El Diario, el accidente ocurrió cuando Olga Lucía Quiceno Grajales se movilizaba en una motocicleta por la vía entre Apía y Pueblo Rico. Por razones aún en investigación, perdió el control del vehículo y cayó a un costado de la vía en el sector de la vereda La Línea. Esta situación le ocasionó lesiones mortales y su fallecimiento se registró en el mismo lugar.

¿Qué procedimientos siguieron las autoridades tras el accidente de tránsito reportado en Apía?

Según el reporte, tras el aviso del Cuerpo de Bomberos de Apía, la Policía acudió a la escena, acordonó la zona e inició la inspección judicial con apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte. Posteriormente, el grupo de Criminalística realizó la inspección técnica y el cuerpo de la víctima fue llevado a Medicina Legal en Pereira para la necropsia, una diligencia clave para esclarecer las causas del fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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