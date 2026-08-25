Los propietarios de carros eléctricos o híbridos en Colombia pueden acceder a importantes beneficios tributarios, siempre que los vehículos cumplan las condiciones establecidas por la ley.

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Entre los principales incentivos están la devolución del IVA efectivamente pagado y una deducción de hasta 50 % de la inversión en el impuesto sobre la renta.

Estos beneficios no se obtienen automáticamente con la compra del vehículo. El propietario debe solicitar primero una certificación ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), que acredita que el automotor cumple los requisitos.

Posteriormente, debe presentar ante la Dian los documentos que demuestren la compra y el IVA pagado.

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Para solicitar la devolución se requieren facturas electrónicas o documentos equivalentes, con el IVA claramente discriminado.

Además, el comprador debe ser la misma persona que aparece en la factura y en el certificado de la Upme. La Dian establece un plazo de hasta cinco años desde la expedición de la factura para solicitar la devolución.

En el caso de la renta, la deducción puede alcanzar 50 % de la inversión durante un periodo de hasta 15 años, aunque está sujeta a límites tributarios.

Para un vehículo de $100 millones antes de IVA, el beneficio podría representar cerca de $5 millones por este impuesto, además de la deducción en renta.

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