Tesla dio un paso clave en el desarrollo del Cybercab, el vehículo que la compañía estadounidense diseñó específicamente para operar como robotaxi autónomo. La empresa confirmó en su más reciente informe financiero que el Cybercab comenzó su producción en Gigafactory Texas, en Austin, durante el segundo trimestre de 2026.

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El anuncio representa un cambio importante frente a los planes que Tesla había presentado anteriormente, cuando el vehículo todavía se encontraba en etapas de desarrollo y producción piloto. En su reporte correspondiente al primer trimestre de 2026, la compañía había informado que había comenzado la producción piloto del Cybercab.

Ahora, Tesla asegura que el vehículo ya entró en una nueva fase: la producción. De acuerdo con el documento presentado por la compañía a sus inversionistas, el Cybercab comenzó a fabricarse en Gigafactory Texas durante el segundo trimestre. Tesla también sostiene que el modelo forma parte de su estrategia para desarrollar servicios basados en autonomía y ampliar su negocio de robotaxis.

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No driver. No janitor. No manual plug-in.

Tesla’s Cybercab handles all of it — a robotic arm cleans the interior between rides while the car charges and resets itself automatically.

Most people are focused on the self-driving part. The self-maintaining part is just as… pic.twitter.com/21uWunSHQ2 — Elonogy (@ElonogyX) August 20, 2026

Un vehículo creado para funcionar como robotaxi

El Cybercab no fue concebido como un automóvil convencional para venderlo a conductores particulares. Tesla lo describe como un vehículo diseñado específicamente para ser completamente autónomo y destinado a integrarse en su red Robotaxi.

En la página oficial de Tesla dedicada al servicio, la compañía señala que actualmente ofrece viajes autónomos con vehículos Model Y en varias ciudades de Estados Unidos y que el Cybercab ofrecerá este tipo de recorridos en el futuro.

La diferencia es importante porque Tesla está utilizando actualmente vehículos existentes para desarrollar y ampliar su servicio de transporte autónomo, mientras que el Cybercab fue concebido desde el comienzo alrededor de esa función.

Cybercab driving itself out of the GigaTexas factory pic.twitter.com/EwAMVVDjYy — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2026

Tesla también continúa desarrollando el ‘software’ y la infraestructura necesarios para ampliar su operación de vehículos autónomos. En su página oficial sobre Robotaxi, la empresa señala que el servicio ya opera en ciudades de Florida y Texas y que trabaja en una flota de vehículos autónomos.

¿Cuándo comenzará a transportar pasajeros?

Aquí es importante hacer una precisión. Tesla no ha anunciado oficialmente una fecha concreta para el lanzamiento comercial masivo del Cybercab.

Por ahora, Tesla continúa ampliando su servicio Robotaxi con otros vehículos. En su página oficial, la compañía indica que los viajes autónomos se ofrecen actualmente en Miami, Orlando y Tampa, en Florida, y Austin, Dallas y Houston, en Texas.

Además, el reporte del segundo trimestre de Tesla señala que el despliegue de Robotaxi continuó en Estados Unidos y que el servicio llegó a siete grandes áreas metropolitanas.

El Cybercab es uno de los productos con los que Tesla busca avanzar hacia un modelo de negocio en el que los ingresos no dependan únicamente de la venta tradicional de automóviles.

La compañía ha vinculado el desarrollo de nuevos vehículos con sus avances en autonomía, ‘software’ y servicios basados en inteligencia artificial. En sus documentos corporativos, Tesla señala que espera que el crecimiento futuro esté impulsado, entre otros factores, por los avances en autonomía y por la introducción de nuevos productos.

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